Dolomiti, kamor se v dopustniških dneh odpravijo tudi mnogi Slovenci, so v zadnjih dneh vse prej kot gostoljubni. Dogajajo se serije skalnih podorov, zaradi česar se vrstijo evakuacije planincev. Eden od verjetnih razlogov za podore in vse številčnejše zemeljske plazove je taljenje permafrosta, po poročanju Dnevnika ugotavljajo strokovnjaki.

O silovitih pokih in padajočih skalah ter kamenju poročajo z gorskega grebena Monte Pelmo in s Cime Falkner v skupini Brenta.

Poškodovanih k sreči ni bilo. Oblasti so zaradi varnosti nemudoma zaprle vse planinske poti in plezalne smeri na tem območju ter evakuirale vse pohodnike, hkrati pa obiskovalce gora pozivajo k največji previdnosti in spoštovanju varnostnih odlokov.

Geološke službe ugotavljajo, da je porast sklanih podorov, ki v Dolomitih sicer niso redkost, posledica geomorfoloških procesov, povezanih z razpadanjem permafrosta. Povečanje lomljenja skal je posledica ekstremne vročine in vremenskih pojavov, ki so nedvomno povezani s podnebno krizo, ugotavljajo v znanstvenem odboru italijanskega planinskega društva.

V preteklosti so namreč nizke temperature omogočale, da je voda v razpokah zmrznila in delovala kot lepilo, ki je držalo skale skupaj. Zaradi taljenja ledu se razpoke pogosteje širijo, skale pa pokajo. Pojav ni nič nenavadnega, skrb vzbujajoča pa je hitrost tega procesa.

Foto: Guliverimage Marmolada, ki bi po napovedih lahko izginil že do leta 2040, saj dnevno izgubi do deset centimetrov debeline, v zadnjih petih letih pa je izginilo kar 70 hektarjev njegove površine. Skrb vzbujajoča je hitrost izginjanja največjega in najprepoznavnejšega ledenika, ki bi po napovedih lahko izginil že do leta 2040, saj dnevno izgubi do deset centimetrov debeline, v zadnjih petih letih pa je izginilo kar 70 hektarjev njegove površine.

Prizadeti pa niso le Dolomiti, ampak celotno območje Alp, med drugim Mont Blanc, ki je konec letošnjega junija doživel rekordni vročinski val z več dni trajajočimi temperaturami nad ničlo.