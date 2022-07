Odlomljeni ledenik na Marmoladi pod seboj pokopal najmanj pet oseb

Reševalci regije Veneto Suem 118 so po navedbah španske tiskovne agencije EFE sporočili, da je 15 oseb skušalo osvojiti Marmolado, ko se je odlomil vrh ledenika. Na njihovo pot je tako zgrmel plaz ledu, kamnov in snega.

Po navedbah Suem 118 je umrlo najmanj pet ljudi, še vsaj osem pa jih je bilo ranjenih, od tega dva huje. Z območja so evakuirali še 18 ljudi, ki so se v času odloma ledenika nahajali na območju. O nacionalnosti ponesrečenih ni podatkov.

