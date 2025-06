Priljubljen trend pohodnikov in popotnikov, ki med vzponi na ledenike iz kotanj staljenega ledu zajemajo na videz kristalno čisto vodo in jo pijejo ter videoposnetke tega početja objavljajo na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku, je lahko smrtno nevaren, opozarja anesteziolog Myro Figura.

Baterijska ruska ruleta

Ameriški specialist anesteziologije Myru Figura, ki je znan predvsem po nasvetnih, opozorilnih in hudomušnih objavah na družbenih omrežjih Instagram, TikTok in Facebook, kjer ima večmilijonsko občinstvo, svari, da je pitje staljene ledeniške vode tako rekoč igranje bakterijske ruske rulete in potencialno smrtno nevarno.

"Spil je vodo iz dva milijona let stare petrijevke"

"Čudovita in kristalno čista ledeniška voda je v bistvu dva milijona let stara petrijevka. Ledeniki niso zgolj zmrznjena voda – so tudi prazgodovinske časovne kapsule. Kdor bo spil ledeniško vodo, bo spil tudi bakterije in viruse, ki so v njej že od časov, ko ljudje sploh še nismo obstajali," je opozoril v sobotnem videoposnetku.

"Vaš imunski sistem še nikoli ni srečal teh mikrobov in zato ne ve, kako se spopasti z njimi. Lahko bi se zgodil celo izbruh starodavnega patogena," je še dodal Figura.

Trend pitja ledeniške vode je v zadnjih letih postal priljubljen predvsem na družbenem omrežju TikTok, kjer so nekateri najbolj viralni posnetki tovrstnega početja dosegli celo več deset milijonov ogledov.

Kaj pravijo drugi?

Vprašanje pitja vode neposredno iz ledeniških kotanj in potočkov staljene ledeniške vode je bilo na družbenih omrežjih sicer posebej aktualno lani poleti, ko je videoposnetek pitja ledeniške vode objavil priljubljeni ameriški raper Ludacris.

@ludacrisdtp Water 💧 So Good It Tastes Like GOD Made It. Well, Because He Did 🙏🏾 ❄️ ♬ original sound - Ludacris

Več glaciologov, strokovnjakov za ledenike, je takrat opozorilo (vir), da gre pri pitju ledeniške vode za večplastno vprašanje, ki nima enoznačnega odgovora.

"Odvisno je predvsem od tega, kje je ledenik in koliko vode nameravate popiti. Predvsem prvi dejavnik določa, koliko neželenih snovi vsebuje voda – te snovi lahko segajo od usedlin iz ozračja in živalskih ostankov do težkih kovin, ki so še posebej nevarne, saj v ledeniški led pridejo zaradi atmosferskega prenosa iz različnih delov industrializiranega sveta," je za medij Food&Wine opozorila glaciologinja Gabriel Wolken.

Bazen kristalno čiste vode na ledeniku Matanuska na Aljaski. Foto: Shutterstock

Strokovnjakinja za geokemijo z univerze Columbia v ZDA Sidney Rasbury Hemming je medtem mnenja, da je ledeniška voda eden od najčistejših virov pitne vode na svetu in da težav s pitjem ne bi smelo biti, če gre za vodo blizu površja.

Podobno mnenje je za ameriški medij Alaska News Source lani izrazil glaciolog Martin Truffer, ki je dejal, da je voda blizu površine ledenikov praviloma izredno čista, znaki biološke aktivnosti, ki jo predstavljajo različni mikroorganizmi, pa so globlje v ledeniškem ledu.