Novica, da je 31-letni napadalec Amadej Maroša zapustil Muro in bo kariero nadaljeval pri lokalnem tekmecu Nafti, ni presenetila le nogometne javnosti, ampak tudi murskosoboški klub. Ta zdaj sporoča, da je odšel brez dovoljenja. "Med klubom in igralcem še vedno velja veljavna pogodba, zato to dejanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti in ni upravičeno," sporočajo iz NŠ Mura.

Amadej Maroša Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "V klubu izražamo presenečenje in razočaranje nad enostransko odločitvijo dolgoletnega igralca Amadeja Maroše, ki je brez predhodnega dogovora ali soglasja zapustil moštvo. Ob tem poudarjamo, da med klubom in igralcem še vedno velja veljavna pogodba, zato to dejanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti in ni upravičeno," je v izjavi za javnost v petek zvečer sporočila NŠ Mura. Amadej Maroša je odšel v tabor njihovega lokalnega tekmeca Nafte iz Lendave, ki je po pretekli sezoni sicer nazadovala v drugo ligo. Drugoligaško tekmovanje se začenja naslednji konec tedna.

"Zaradi samovoljnega ravnanja igralca je proti njemu že bil uveden disciplinski postopek. O dogodku in stališču kluba smo obvestili tudi Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Kot klub bomo storili vse, kar je v naši moči, da zaščitimo integriteto, ugled in prihodnost kluba ter zagotovimo stabilen razvoj nogometa v Prekmurju. V tem procesu bomo dosledno spoštovali vse pravne in institucionalne poti, ki so nam na voljo," so še zapisali Muraši. Maroša je za člansko ekipo Mure igral med letoma 2016 in 2022, torej v šampionskem obdobju, nato leto in pol igral v tujini, predlani septembra pa se je vrnil v Fazanerijo.