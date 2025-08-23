V Winston Salemu finalista Van de Zandschulp in Furcsovics

Nizozemec Botic van de Zandschulp in Madžar Martin Furcsovics bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP v Winston Salemu. Van de Zandschulp, 92. igralec svetovne lestvice, je v polfinalu, ki ga je prekinilo dež, premagal Francoza Giovannija Mpetshija Perricarda s 6:4, 7:5.

Fucsovics, 94. na ATP, se je v finale uvrstil, ker je Američan Sebastian Korda zaradi bolezni odstopil. Van de Zandschulp je pred tem v četrtfinalu, prav tako po prekinitvi zaradi dežja, s 6:3, 5:7, 6:3 premagal Kitajca Buja Yunchaoketeja.

Nizozemec je lani v drugem krogu na Flushing Meadowsu premagal španskega zvezdnika Carlosa Alcaraza. Svoje tekmovanje na zadnjem turnirju za grand slam sezone bo letos začel proti enajstemu nosilcu Holgerju Runeju iz Danske. Fucsovics se bo v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom.