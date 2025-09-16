Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Adijo, zatohlost, vlaga in plesen: prezračevalni sistemi zdaj do kar 70 odstotkov ceneje

To je najhitrejša rešitev za težave s plesnijo

Vsak tretji Slovenec biva v neustreznih stanovanjskih razmerah, kaže raziskava Healthy Homes Barometer (Barometer zdravih domov) 2022. Izsledki razkrivajo, da kar 21 odstotkov prebivalcev živi v domovih, kjer se soočajo z vlago in plesnijo, kar neposredno vpliva na kakovost bivanja in zdravje. Ste tudi vi med tistimi, ki so se sprijaznili z dejstvom, da sta vlaga in vonj po zatohlem nekaj, kar je pač sestavni del vašega doma? Veste, da morate vsako jutro na stežaj odpreti vsa okna, da se vaš dom dobro prezrači – čeprav to pozimi pomeni, da s tem ustvarjate prepih in posledično nepotrebne toplotne izgube. A čeprav se trudite, da bi bil zrak v vašem domu čist in svež, se vsako jutro kljub temu, da ste spali dovolj, še vedno zbudite utrujeni, z glavobolom in zamašenim nosom. Ampak ali ste kdaj pomislili, da se vzroki za vaše slabše počutje in pomanjkanje energije skrivajo prav v previsoki vlažnosti, slabi mikroklimi in celo (skriti) plesni?

i-Vent – rešitev, ki ne bo spremenila le vaših juter, ampak celo življenje

S podobnimi težavami se je soočal tudi Gojc. Potem ko se je odločil za vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema i-Vent, je v svojem domu hitro opazil razliko: "Od vgradnje sistema i-Vent je zrak v mojem domu občutno bolj svež, ne občuti se več vlage in nič več ni tiste teže v pljučih. Razlika je očitna, kar lahko potrdijo tudi vsi, ki pridejo k meni na obisk. Nič več zatohlosti in kuhinjskih vonjav, ki bi se zadrževale po prostorih."

Najhitrejša rešitev za težave s plesnijo? Prezračevalni sistem i-Vent.

Svežina brez skrbi in nepotrebnih stroškov

Ena od stvari, ki jih Gojc še posebej ceni, je preprostost vzdrževanja. "Filtre preprosto sperem pod vodo in spet so kot novi. Nič dodatnih stroškov, nič kompliciranja," pravi.

Sprva ga je skrbelo tudi, ali bo sistem hrupen: "Pred vgradnjo sem bil kar malo v skrbeh, da bo prezračevalni sistem prehrupen. Ampak se je izkazalo ravno obratno. Čeprav i-Vent deluje ves čas, ga praktično ne slišim."

i-Vent prinaša sodobno rešitev za prezračevanje vašega doma. Prepričal je tudi znanega slovenskega igralca.

Tudi mirno bivanje je zdravo bivanje

Pri odločitvi za pametni prezračevalni sistem i-Vent Gojc ni razmišljal le o sebi, ampak tudi o dolgoročni vrednosti doma. "Zdaj, ko vem, da je zrak čist in da na stenah ne nastaja plesen, sem mirnejši. Vlaga ne bo uničila sten in pohištva, predvsem pa ne bo vplivala na zdravje. Nič več skrbi, da bi imel čez nekaj let opravka z obsežnimi sanacijami," pojasni.

Pred nami je hladnejši del leta, ko bomo v notranjih prostorih preživeli vse več časa, zato je pomembno, da povsod, kjer preživljamo svoj čas, poskrbimo za najboljše bivalne pogoje.

Ekspresna montaža brez čakanja

Ena od prednosti, ki jih Gojc še posebej poudari, je hitrost celotnega procesa. "Ko sem oddal povpraševanje, so me kontaktirali že naslednji dan," pove. "Najbolj pa me je presenetilo, da je bil i-Vent na steni že v enem tednu – brez razbijanja, brez umazanije in brez nepotrebnega čakanja."

Razlog za to je široka mreža kar 17 strokovno usposobljenih monterskih ekip po vsej Sloveniji. Prav zato montaže potekajo hitro in zanesljivo, vsak poseg pa je opravljen natančno in profesionalno. "Ekipa, ki je prišla k meni, je bila prijazna, izkušena in zelo temeljita. Vidi se, da vedo, kaj delajo, zato je vse izvedeno tako, kot mora biti. To je res razlika, ki jo občutiš," še doda Gojc.

Plesen se ne bo umaknila sama – ukrepajte, preden bo prepozno

Ste ujeti v začaran krog slabega zraka,zatohlosti in nenehnega zračenja zaradi plesni, medtem ko vam račun za ogrevanje zaradi toplotnih izgub samo še raste? Plesen na stenah ima lahko resne posledice za vaše zdravje – zato se vprašajte: zakaj še vedno odlašate? Če se je pojavila preteklo sezono, se je poleti le potuhnila. To zimo pa bo znova udarila – še močneje.

Podjetju i-Vent v Sloveniji na področju prezračevalnih sistemov ni para.

Veliki sejemski popust – pametni prezračevalni sistem i-Vent do kar 70 odstotkov ceneje! Izkoristite ga lahko tudi na MOS Celje.

Svež zrak ni luksuz, ampak osnova za zdrav in prijeten dom. Pametni prezračevalni sistem i-Vent vam bo omogočil, da boste vsak dan prekipevali od energije, zaživeli brez vlage in plesni ter dolgoročno poskrbeli za svoje zdravje in za zdravje svojega doma.

Odločite se za korak, ki bo spremenil vaše bivanje na bolje – enkrat za vselej. i-Vent ni le še ena dodatna naprava, ampak dolgoročna naložba v kakovost življenja.

Tudi letos jih med 17. in 21. septembrom lahko obiščete na Sejmu MOS. Ob tej priložnosti so za vas pripravili ekskluzivni sejemski popust, v katerem vam je pametna prezračevalna enota i-Vent na voljo do kar 70 odstotkov ugodneje*! 

* Ponudba zajema 40 odstotkov akcijskega popusta in do 30 odstotkov subvencije EKO sklada. 40-odstotni popust velja samo za pametno prezračevalno enoto i-Vent.

Akcija velja od 16. do 25. 9. 2025.

