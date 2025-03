Slovenska Izbrana znamka zaupanja 2025: "To je šele začetek"

Zaupanje potrošnikov je najdragocenejše priznanje, ki ga lahko podjetje pridobi. Prav zato ima nagrada Izbrana znamka zaupanja 2025 za podjetje i-Vent, ki že 15 let postavlja nove standarde na področju prezračevalnih rešitev, poseben pomen. Prejem nagrade namreč potrjuje, da i-Vent ni zgolj tehnološko napredno podjetje, temveč predvsem zaupanja vreden partner za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivanja.

Inovacije, ki temeljijo na zaupanju

Podjetje i-Vent je bilo ustanovljeno z jasnim ciljem – razviti in ponuditi prezračevalne sisteme, ki ne le izboljšujejo kakovost zraka v zaprtih prostorih, ampak tudi prispevajo k boljšemu zdravju in udobju uporabnikov. Z nenehnim vlaganjem v razvoj in upoštevanjem potreb trga so ustvarili vrhunske prezračevalne sisteme, ki jih danes uporablja že več kot 150 tisoč Slovenk in Slovencev.

Njihovi izdelki so zasnovani tako, da zagotavljajo optimalno prezračevanje, zmanjšujejo vlago ter preprečujejo nastanek plesni, kar je ključno za dobro počutje in zdravje stanovalcev.

A uspeh podjetja i-Vent ni zgolj v tehnološki dovršenosti njihovih izdelkov. Ključna je predvsem filozofija podjetja, ki temelji na zaupanju – zaupanju v kakovost produktov, v zadovoljstvo uporabnikov in v razvoj dolgoročnih odnosov s poslovnimi partnerji. Prav ta pristop jih je v preteklosti pripeljal do številnih prestižnih nagrad, zdaj pa tudi do naziva Izbrana znamka zaupanja leta 2025.

Pomen tega priznanja je neprecenljiv. Nagrada Izbrana znamka zaupanja namreč ne temelji na ocenah strokovnih komisij ali tržnih analizah, temveč na realnih izkušnjah potrošnikov. Prav oni so tisti, ki so podjetju i-Vent izkazali največje zaupanje in s tem potrdili, da so njihovi izdelki sinonim za kakovost, inovativnost in zanesljivost.

Nagrada, ki potrjuje pravo pot

"Zaupanje uporabnikov je največja nagrada za naše delo. To priznanje nam daje dodaten zagon, da še naprej razvijamo inovativne rešitve, ki bodo izboljšale kakovost bivanja še več ljudem. Hvaležni smo vsem, ki so nam namenili svoj glas in nas podprli. Izbrana znamka zaupanja 2025 je za nas potrditev, da so najboljše rešitve tiste, ki jih ustvarjajo ljudje – za ljudi," pravi Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent.

Poleg tega dodaja, da s prejemom te nagrade i-Vent le še dodatno utrjuje svoj položaj vodilnega ponudnika prezračevalnih rešitev pri nas. A njihov pogled sega dlje – v prihodnost, kjer bodo tudi na tujih trgih postavljali najvišje standarde na področju prezračevanja in zagotavljali najboljše mogoče pogoje za zdravo in kakovostno bivanje.

"To je šele začetek"

"Gledano v celoti – v vsakem primeru ostajamo zvesti svojemu poslanstvu. Skrbimo za kakovost bivanja, skrbimo za čist zrak v slovenskih domovih, zdaj pa tudi v domovih drugih držav. Predvsem po zaslugi našega vztrajnega, več kot desetletnega delovanja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi, stroke, je Slovenija ena izmed najbolje prezračenih držav na svetu glede na število prebivalcev. Prepričan sem, da je to šele začetek in da bo čez nekaj let postal prezračevalni sistem nekaj podobnega, kot je danes klima v avtomobilu," dodaja direktor podjetja i-Vent.

"Dober občutek je, ko veš, da delaš nekaj dobrega. Ko izboljšuješ kakovost življenja Slovencem, ko skrbiš za svež zrak, ko odpravljaš plesen, vlago iz objektov in ljudem odpravljaš takšne in drugačne težave. To je prav gotovo nekaj, kar nam daje navdih. To je nekaj, kar stimulira mene in moje sodelavce ter je eden izmed ključev uspeha. Smo zelo motivirani – delati dobro. Dobre stvari. Vztrajamo pri tem, da je naša dejavnost v prvi vrsti poslanstvo in na nek način reševanje problemov, ki jih drugi niso znali rešiti. Poslovni model in na koncu koncev tudi poslovni rezultati so samo posledica tega, da delamo nekaj, kar je dobro dobro za ljudi, dobro za vsakega posameznika," sklene Milan Kuster.

