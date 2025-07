Celjani odločno: Imamo načrt, kako do zmage in napredovanja

Nogometaši Olimpije so v torek napredovali v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo, ta naloga v četrtek zvečer čaka Maribor in Koper. Za precej več vredno evropsko ligo pa se poteguje Celje. Na prvi tekmi s ciprsko Larnako so grofje doma igrali 1:1. "Imamo načrt, kako doseči zmago in uvrstitev v naslednji krog kvalifikacij, kar je naš cilj," je s Cipra dan pred tekmo sporočil Juanjo Nieto.