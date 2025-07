Izrazita sprememba videza sledi začetku snemanja tretjega dela filma Dune, v katerem bo 45-letni Momoa ponovno prevzel vlogo mojstra mečevanja Duncana Idaha, potem ko je leta 2024 izpustil drugi del filmske franšize.

"Prekleto," je šaljivo dejal v posnetku, ki ga je delil na svojem profilu na Instagramu, potem ko si je obril svojo značilno brado in postal skoraj neprepoznaven. "Sovražim jo," je dodal. Spremembo je označil za začetek novega poglavja in režiserju filma Denisu Villeneuvu dejal, da je to storil samo zanj.

Poglejte, kako je igralec videti brez prepoznavne brade:

Medtem ko so nekateri njegovi oboževalci nad spremembo navdušeni, drugi pravijo, da mu bolj pristaja prejšnji videz, saj ga brada naredi bolj možatega. "V vsakem primeru si videti čeden, a sem večja oboževalka brade." "Zakaj si tako dolgo skrival svoj čudoviti obraz?" "Še vedno si zelo čeden." "Bolj si mi všeč z brado, videti si bolj zrelo in resno. Ampak delo je delo. Brez brade si videti mlad in drzen." To je le nekaj komentarjev, ki so se zbrali pod njegovim posnetkom.

V filmu Dune bo Momoa zaigral skupaj s 16-letnim sinom Nakoo-Wolfom Momoo, ki ga ima z nekdanjo ženo Liso Bonet. "Čaka ga grobo prebujenje," je filmski zvezdnik o sinovi odločitvi, da stopi v svet filmske industrije, dejal v enem od intervjujev. "Prvič je na trgu dela. To bo dobro," je dodal. Momoa ima z nekdanjo ženo, s katero sta se ločila leta 2022, še 18-letno hčer Lolo.

Jason Momoa slovi po svoji bradi in dolgih laseh. Foto: Guliverimage

