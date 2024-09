Neobriti princ William sproža polemike #video

Britanski princ William si še naprej pušča rasti gosto brado, potem ko je avgusta opustil značilni obriti videz. Mnenja glede njegovega novega videza so deljena. Nekateri so nad njegovo brado, ki naj bi moškega naredila šarmantnega, navdušeni, drugi pravijo, da za bodočega britanskega kralja to ni primerno. Prav brada je bila vzrok za številne spore z njegovim mlajšim bratom, princem Harryjem.

En mesec po tem, ko se je odrekel svojemu značilnemu čisto obritemu videzu, princ William še naprej vztraja pri puščanju brade. Nedavno se je udeležil parade na kraljevi šoli letalskih sil v Cranwellu, kjer je zastopal svojega očeta, kralja Karla, in presenetil z robustnim videzom.

"Zelo okusen nov videz"

Številni so prepričani, da 42-letni valižanski princ, ki so ga že večkrat označili za najbolj seksi plešastega moškega, s svojim novim videzom spominja na svojega brata, princa Harryja. Ta je v svoji knjigi Rezerva (Spare) trdil, da je bila njegova brada vzrok za številne napetosti s starejšim bratom. Ali se je William za nov videz odločil načrtno, ni jasno, so pa mnenja javnosti zelo deljena.

Ob objavi fotografij na uradnih profilih valižanskega princa na družbenih omrežjih so njegovi oboževalci ponoreli. "Moraš obdržati brado", "Brada, uniforma, princ, prodana sem", "S to brado nam jemljete dih, prosim, obdržite jo", "Zelo okusen nov videz", je le nekaj komentarjev tistih, ki so nad njegovim videzom navdušeni.

Britanski princ William si še naprej pušča rasti gosto brado, potem ko je avgusta opustil značilni obriti videz. Foto: Reuters

Spor in napetosti med bratoma

Brada na članih kraljeve družine sicer ni nekaj običajnega. Princ Harry je moral pred poroko z Meghan Markle leta 2018 kraljico Elizabeto prositi za dovoljenje, da lahko brado obdrži. Trdil je, da je brada njegova varnostna odeja in da ga njegova bodoča žena še nikoli ni videla brez nje. "Nisem želel, da bi prišla do oltarja in videla popolnega neznanca," je dejal.

Medtem ko mu je kraljica dovolila obdržati brado, je bila ta vzrok za številne napetosti z bratom. Ta je zahteval, da se Harry pred poroko obrije. Razlog naj bi bil v tem, da William takšnega dovoljenja za svojo poroko s Kate Middleton leta 2011 ni dobil. "Sovražil je dejstvo, da uživam v ugodnosti, ki je bila njemu odrečena," je dejal Harry.

Uradne prepovedi glede puščanja brade med člani kraljeve družine sicer ni, je bila pa pokojna kraljica velika zagovornica urejenega in obritega videza. Tako je vse do letos pomladi veljalo tudi v britanski vojski, kjer brada ni bila dovoljena. Zdaj velja pravilo, da morajo biti brada in brki med vojaki urejeni ter primerno negovani.

Princ Harry je v svoji knjigi Rezerva (Spare) trdil, da je bila njegova brada vzrok za številne napetosti s starejšim bratom. Foto: Guliverimage

