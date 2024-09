Tako sproščenega kralja Karla še nismo videli #video

Kralj Karel III. je v sredo v Buckinghamski palači dobil športen obisk – gostil je novozelandsko žensko reprezentanco v ragbiju. Ekipa, ki nosi vzdevek Črne praproti (Black Ferns), je bila na sprejemu pri kralju odlično razpoložena, njihove dobre volje pa se je nalezel tudi kralj, ki je običajno precej resnobnejši.

Med pogovorom so mu predlagale skupinski objem, on pa je nekoliko presenečeno odvrnil: "Objem? Zakaj pa ne!" Športnice so ga nemudoma obstopile in stisnile v krepak objem, kar je 75-letnega kralja spravilo v smeh, kakršnega redko vidimo.

Poglejte:

Kralj se je nato pošalil, da se je počutil, kot bi ga "stisnile v skram", značilni položaj v ragbiju, nato pa se jim je zahvalil za priložnost, da jih je lahko spoznal, in za njihov "zelo topel ter zdravilen objem".

Izrazil je tudi obžalovanje, da ob svojem tradicionalnem oktobrskem obisku Avstralije ne bo odpotoval tudi na Novo Zelandijo. Običajno bi to storil, tokrat pa so mu dodatno pot zdravniki odsvetovali, saj se še vedno zdravi zaradi raka. Da so mu zdravniki odkrili to bolezen, je razkril v začetku leta, ni pa znano, za katero vrsto raka gre.

V začetku tega tedna je sicer Karlova snaha Catherine, žena prestolonaslednika Williama, javnosti sporočila, da je zaključila zdravljenje s kemoterapijo, potem ko so ji ob abdominalni operaciji v začetku leta odkrili raka.