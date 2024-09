Britanski princ Harry praznuje 40. rojstni dan. Tega bo obeležil na tisoče kilometrov stran od kraljeve družine, v južni Kaliforniji, kjer živo s svojo ženo Meghan Markle in njunima otrokoma. Britanski mediji se ob njegovem okroglem jubileju sprašujejo, kaj ta mejnik pomeni za Združeno kraljestvo in ali obstaja možnost, da se s člani kraljeve družine pobota.

"Bil sem zaskrbljen zaradi 30 let, navdušen sem nad 40," je nekaj dni pred praznovanjem jubileja za BBC povedal princ Harry. Ta je zaradi dokumentarne serije na Netflixu, svoje dobrodelnosti, pravnih bitk z britanskimi tabloidi in sporom s preostalimi člani kraljeve družine pogosto na očeh javnosti.

Okroglih 40 let bo praznoval na svojem domu v Montecitu v južni Kaliforniji, kjer živi s svojo 43-letno ženo, nekdanjo ameriško igralko Meghan Markle. Skupaj imata petletnega sina Archieja in triletno hčer Lilibet. Po praznovanju z družino se namerava odpraviti še na oddih s skupino najboljših prijateljev.

"Ne glede na starost je moja naloga, da se še naprej pojavljam in delam dobro v svetu," je v pogovoru pred njegovim rojstnim dnem dejal za BBC. Spregovoril je tudi o pomenu svojih otrok: "To, da sem postal oče dveh neverjetno prijaznih in smešnih otrok, mi je dalo nov pogled na življenje, pa tudi izostrilo mojo pozornost pri delu. Biti oče je eden največjih življenjskih užitkov, ki mi je dal dodaten zagon in predanost za ustvarjanje boljšega sveta."

Ob selitvi v Kalifornijo in umiku od kraljevih dolžnosti je pretrgal tudi stike z bratom Williamom in očetom Charlesom. Foto: Reuters

Rezerva britanskega prestola

Princ Harry, ki je ob poroki dobil kraljevi naziv vojvoda Susseški, se je rodil 15. septembra leta 1984 kralju Karlu III. in pokojni princesi Diani. Ob rojstvu je bil tretji v vrsti za britanski prestol, za očetom in starejšim bratom Williamom, zdaj pa je padel na peto mesto. Prehiteli so ga namreč tudi bratovi otroci George, Charlotte in Louis.

Po izobraževanju v Združenem kraljestvu je postal vojak. Usposabljal se je na kraljevi vojaški akademiji Sandhurst. V letih 2007 in 2008 je služil v Afganistanu, vendar bil od tam predčasno poklican, potem ko je ena izmed avstralskih revij razkrila njegovo lokacijo. V Afganistan se je vrnil še v letih 2012 in 2013, dve leti kasneje pa vojsko zapustil.

Kot vojak je v Afganistanu služil med letoma 2007 in 2008 ter 2012 in 2013. Foto: Reuters

V najstniških letih je dobil sloves upornika, v tabloidih pa so ga označili za divjega otroka. Ko je bil star 17 let, so ga zasačili pri kajenju marihuane, mladoleten je popival s prijatelji in večkrat napadal paparace, ki so ga zasledovali v nočnih klubih. Na eni izmed tematskih zabav so ga fotografirali oblečenega v nacistično uniformo s svastiko. Za svoje vedenje se je javno opravičil, o tem pa pisal tudi v svoji biografiji Rezerva (Spare), ki je izšla januarja lani.

Med njegovimi največjimi dosežki so Igre Invictus, ki jih je ustanovil pred desetimi leti za poškodovane vojake in ženske. Igre ostajajo njegova velika strast, v Združeno kraljestvo pa se vračajo leta 2027, ko jih bo gostil Birmingham.

Britanski tabloidi so ga označili za divjega otroka in uporniškega najstnika. Foto: Reuters

Špekulacije o vrnitvi v Buckinghamsko palačo

Zadnjih deset let je bilo za princa Harryja turbulentno obdobje, polno pomembnih sprememb. Leta 2016 je spoznal Meghan Markle, štiri leta kasneje pa se je po številnih sporih s kraljevo družino in britanskimi tabloidi iz Združenega kraljestva preselil v Kalifornijo.

Praznovanje njegovega štiridesetega rojstnega dne je sprožilo množico medijskih zgodb in špekulacij o tem, kaj se bo zgodilo v njegovi prihodnosti in ali se bo morda vrnil k aktivnim kraljevim dolžnostim, od katerih je odstopil po selitvi v ZDA januarja 2020.

Harry in Meghan sta se spoznala leta 2016, dve leti kasneje pa sta stopila pred oltar. Foto: Reuters

V zadnjih tednih so se sicer pojavila ugibanja, da si princ Harry prizadeva za zgladitev spora s svojo družino in selitev nazaj v Združeno kraljestvo. A tisti, ki ga dobro poznajo, so to možnost izključili in pravijo, da je v Kaliforniji srečen. Jasno je, da bi rad preživel več časa v domači državi in delal z organizacijami, ki jih podpira, a ga skrbi varnost njegove družine. Poleg spora z družino in britanskimi tabloidi je namreč vpleten tudi v pravni spor z britansko vlado, ki mu je odvzela policijsko zaščito.

Kljub številnim težavam pa se zdi, da Harryja vstop v novo desetletje ne skrbi in ostaja optimističen. "Pripeljite naslednje desetletje," je sklenil pogovor za BBC.

Okroglih 40 let bo praznoval na svojem domu v južni Kaliforniji, kjer živi s svojo ženo in otrokoma. Foto: Reuters

