Je Harry zdaj kalifornijski princ? To se o mlajšem sinu kralja Karla III. sprašujejo tako britanski kot ameriški mediji, potem ko je v javnost prišla informacija, da je Harry odjavil stalno prebivališče na Otoku in se prijavil v ZDA.

Za zdaj ni jasno, ali bo to vplivalo na katerega od njegovih kraljevih nazivov. Harry je sicer konec lanskega leta poudaril, da Združeno kraljestvo še vedno vidi kot svoj dom, toda da je bil prisiljen pobegniti v ZDA, ker se je na Otoku bal za varnost svoje družine.

Kralj ga je izselil

Tabloid Daily Mail je poročal, da je Harry ta teden vložil prijavo novega stalnega prebivališča, ki je zdaj v ZDA, na dokumentih pa navedel, da je stalno prebivališče spremenil 29. junija lani – dan po tem, ko sta se z ženo Meghan Markle dokončno izselila iz svojega britanskega domovanja Frogmore Cottage. To sta bila prisiljena storiti po tem, ko jima je Harryjev oče to hišo odvzel in jo podaril svojemu bratu, princu Andrewu.

Za ameriško državljanstvo bi se moral odreči plemiškim nazivom

Harry je sicer februarja letos v oddaji Good Morning America izjavil, da bo morda sprožil tudi postopek za pridobitev ameriškega državljanstva. "O tem sem že razmišljal, a za zdaj to ni moja prioriteta," je dejal princ, ki bi se v tem primeru morda moral dokončno odreči svojim plemiškim nazivom.

Ameriška imigracijska politika namreč od prosilcev za ameriško državljanstvo med drugim zahteva, da se vsi, ki imajo v katerikoli tuji državi plemiške položaje in nazive, pridobljene z dedovanjem, tem odrečejo.

Harry in Meghan s sinom in hčerko v Kaliforniji živita že štiri leta. Za zdaj se zdi, da bosta tam tudi ostala. "Čudovito je," je o svojem novem domu dejal Harry: "Uživam prav vsak dan."