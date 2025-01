Princ Harry požrl besede, da mu gre za resnico, ne za denar

Sodna bitka med princem Harryjem in medijskim imperijem Ruperta Murdocha je doživela presenetljiv preobrat: princ je pristal na poravnavo in se odrekel sojenju, čeprav je v preteklosti zatrjeval, da bo šel do konca.

Princ Harry in britanska divizija medijskega imperija Ruperta Murdocha sta sklenila poravnavo in s tem končala šestletno merjenje mišic na sodiščih. Začelo se je leta 2019, ko je Harry vložil tožbo proti News Group Newspapers, izdajatelju tabloida The Sun, z obtožbami, da so na nezakonit način pridobivali informacije o njegovem zasebnem življenju.

Princ je zatrjeval, da bo vztrajal in pri sodnem pregonu šel do konca, češ da mu gre "za resnico in odgovornost", ne za denar. To je podkrepil tudi s kritikami na račun svojega brata, prestolonaslednika Williama, ki naj bi z Murdochovim imperijem sprejel denarno poravnavo in jih v zameno ni sodno preganjal.

Foto: Guliverimage

V torek, ko naj bi se sojenje začelo, so tik pred zdajci sklenili zunajsodno poravnavo. Princ je v zameno za umik tožbe dobil javno opravičilo, v katerem je družba News Group Newspapers priznala nezakonito pridobivanje informacij o zasebnem življenju tako princa kot njegove matere Diane in se za to opravičila.

Kolikšen je znesek, ki ga je ob opravičilu dobil Harry, ni znano, sporočili so le, da je odškodnina "znatna". Ob tem pa je jasno, da je z umikom tožbe prihranil ogromno sodnih stroškov, po poročanju britanskih medijev gre za več kot deset milijonov evrov.

