Princ Harry izstopil iz svoje dobrodelne organizacije

Vojvoda Susseški, ki od leta 2020 živi v Združenih državah Amerike, je dobrodelno organizacijo ustanovil leta 2006 skupaj s princem Seeiso iz Lesota za pomoč mladim z aidsom in okužbo z virusom HIV v tej kraljevini na jugu Afrike, kasneje pa tudi v Bocvani.

Princ Harry je v torek iz organizacije izstopil skupaj s princem Seeiso in upravnim odborom, ker se je odnos s predsednico upravnega odbora Sophie Chandauka, ki je bila imenovana leta 2023, "nepopravljivo porušil", potem ko jo je vseh pet članov upravnega odbora pozvalo k odstopu in so sprožili pravni postopek, poroča britanski BBC.

Chandauka se je na to odzvala s predložitvijo zadeve britanskemu regulatorju za dobrodelne organizacije, komisiji za dobrodelnost in višjemu sodišču v Londonu, zaradi česar so odstopili vsi člani odbora. V izjavi je dejala, da si je "drznila razkriti slabo vodenje in upravljanje, zlorabo moči, ustrahovanje, nadlegovanje in rasizem do temnopoltih žensk" v tej nevladni organizaciji, ki je registrirana v Veliki Britaniji.

"S težkim srcem sta se do nadaljnjega odločila odstopiti kot pokrovitelja organizacije"

Harry in princ Seeiso sta v skupni izjavi v torek zvečer sporočila, da sta se "s težkim srcem do nadaljnjega odločila odstopiti kot pokrovitelja organizacije v znak podpore in solidarnosti s člani upravnega odbora, ki so morali storiti enako".

Ocenila sta, da so člani odbora "ravnali v najboljšem interesu dobrodelne organizacije, ko so Chandauko pozvali k odstopu, vendar je njena odločitev, da sproži sodni postopek za ohranitev svojega položaja, dodatno poudarila porušen odnos. Dodala sta, da bosta s svojimi pomisleki glede tega seznanila komisijo za dobrodelnost.

V komisiji so za AFP povedali, da je seznanjena z notranjimi težavami organizacije in da jih bo ocenila, preden bo sprejela kakršnekoli ukrepe.