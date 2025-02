Vojvodinja Susseška je na družbenih omrežjih sporočila, da se je njena blagovna znamka American Riviera Orchard preimenovala v As Ever, zaradi česar bi lahko imela velike težave. Ime te znamke namreč že obstaja in pripada manjši newyorški znamki z oblačili. Lastnik se je na odločitev Meghan Markle o preimenovanju odzval s sporočilom, v katerem se je zahvalil za vso podporo ob skrb vzbujajoči situaciji glede plagiata, za vložitev tožbe pa se (zaenkrat) ni odločil.

Španci razmišljajo o tožbi

Na drugi strani pa so z njenim novim projektom zelo nezadovoljni Španci, ki so prepoznali podobnost logotipa njene znamke z grbom mesta Porreres. Na njenem logotipu so namreč palma in dva ptiča, tako kot na grbu omenjenega mesta. Razlika je vidna le v barvah.

Meghan Markle could face legal action over brand logo that’s strikingly similar to Spanish town’s coat of arms https://t.co/GXVyfVZHAa pic.twitter.com/5XZ7QWUMuk — Page Six (@PageSix) February 18, 2025

Županja mesta Porreres, ki je na Majorki, Francisca Mora je poudarila, da je podobnost med grbom in logotipom neverjetna, mestni svet pa že razmišlja o vložitvi tožbe. "Fotografija, ki jo je objavila na novi spletni strani, je videti, kot da je bila posneta na Majorki," je dejala za španske medije. V primeru tožbe bo od vojvodinje zahtevala, da logotip odstrani s spletne strani. "Grb pripada samo Porreresu. Edina razlika med njihovim logotipom in našim grbom je, da ima njihov dva kolibrija, naš pa dve lastovki," je še dodala.

Številni sicer ugibajo, da se je Markle s spremembo logotipa poklonila svojemu možu princu Harryju. Ta je v svoji knjigi dejal, da je v njegovo sobo v trenutku, ko je izvedel za smrt babice Elizabete, priletel kolibri. Palma, ki je prav tako del logotipa, pa spominja na njuno domovanje v Kaliforniji, kjer jih imata tudi sama nekaj posajenih.

Prodaja jagodno marmelado

Pod znamko, ki naj bi zaživela letos spomladi, bo med drugim prodajala različne izdelke za dom in vrt ter hrano. Aprila lani je tako predstavila prvi izdelek, ki bo na prodaj, to je jagodna marmelada. Strokovnjaki za odnose z javnostmi so spremembo imena in logotipa znamke označili za slabo marketinško potezo, "s katero vojvodinja zavaja javnost in poskuša pridobiti nove sledilce".

V začetku marca bo na Netflixu tudi premiera serije o življenjskem slogu z naslovom Z ljubeznijo, Meghan. Objaviti bi jo morali že januarja, a so jo zaradi grozovitih požarov v Los Angelesu premaknili na začetek marca. Napovednik za serijo prikazuje 43-letno Meghan Markle, kako kuha v domači kuhinji, ureja rože, se preizkuša v čebelarjenju in preživlja čas s slavnimi prijatelji, ki jim daje nasvete za kuhanje in vrtnarjenje na svojem posestvu v Montecitu blizu Santa Barbare.

