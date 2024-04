Meghan Markle je začela prodajati marmelado

Govorilo se je, da se bo ukvarjala s kozmetiko in izdelki za dom, ona pa je presenetila z jagodno marmelado.

Vojvodinja susseška je predstavila prvi izdelek, ki bo naprodaj pod njeno novo blagovno znamko American Riviera Orchard. To je jagodna marmelada, ki jo Meghan Markle promovira prek spletnih vplivnic. Nekaterim najbolj znanim med njimi je poslala kozarec marmelade, ki jo je za začetek predstavila v izjemno omejeni liniji le 50 kosov.

"Ta marmelada mi je resnično všeč in ne vem, ali jo bom sploh s kom delila. Hvala, M," je ob fotografiji vojvodinjinega darila zapisala modna oblikovalka Tracy Robbins: "Zajtrk, kosilo in večerja bodo zdaj še slajši."

Kozarec marmelade je dobila tudi argentinska vplivnica Delfina Blaquier, ki prav tako ni mogla prehvaliti novega izdelka Meghan Markle. "Jagodna marmelada me osrečuje," je zapisala ob fotografiji kozarčka, ki ga je dobila.

Prve kozarčke Meghanine marmelade so dobile spletne vplivnice. Foto: Instagram

Meghan Markle bo po poročanju tujih medijev pod znamko American Riviera Orchard prodajala različne izdelke za dom in vrt, sodeč po marmeladi pa tudi hrano. Nenazadnje je zato tudi izbrala takšno ime, "sadovnjak ameriške riviere", pri čemer z ameriško riviero pogosto označujejo Santa Barbaro, mesto na kalifornijski obali, blizu katerega živita Meghan in princ Harry.

Prihaja tudi kuharski šov

Kulinarični podvigi Meghan Markle naj bi se sicer razširili tudi na Netflixu, za katerega bo posnela novo oddajo. Kot so sporočili, bo ta govorila o veselju do kuhanja in vrtnarjenja, gostoljubju ter prijateljstvu.