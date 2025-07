Arso: Močnejše nevihte bodo spremljali kratkotrajni nalivi #animacija

Dele države so zajele padavine, močnejše nevihte bodo spremljali predvsem kratkotrajni nalivi, ne bodo pa povzročale vetrolomov, je povedal dežurni meteorolog na Arsu Timotej Kozel. Močnejša nevihtna celica je nastala na Krasu, zahodno od Postojne se je razvila nevihta, ponekod je klestila tudi toča, poroča Neurje.si.

Močnejše nevihte bodo spremljali kratkotrajni nalivi, napovedujejo meteorologi za danes. Ne bo pa vetrolomov.

Pred približno dvema urama je v severni Italiji nastala močna supercelična nevihta, ki potuje proti Sloveniji, a je na poti precej oslabela. Vremenske razmere se bodo po pričakovanjih do noči popolnoma umirile.

Ujma je zgodaj popoldne zajela območje Postojne in Nanosa, kjer je v pol ure padlo 26 litrov dežja, ob tem pa je lokalno padala tudi drobna toča, je dejal Kozel.

Današnje nevihte ne bodo povzročale vetrolomov, problem predstavljajo predvsem močni, a kratkotrajni nalivi in morebitna toča, ki bi še lahko nastala v popoldanskih urah.

V naslednjih urah se bo tako stanje postopno umirjalo in se proti večeru oziroma do noči povsem umirilo. Ponoči vremenoslovci ne pričakujejo več neviht, je še pojasnil Kozel. Občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte sicer na Arsu napovedujejo tudi za petek.

V Hruševju pri Postojni je klestila toča

Spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi jutri.

Prihodnji teden se bo ohladilo

V začetku prihodnjega tedna bo Slovenijo iznad severnega Atlantika dosegel nekoliko hladnejši zrak. Poleg nižjih temperatur je mogoče pričakovati občasen dež, ponekod so mogoče tudi močnejše nevihte.

Temperature se bodo v tem tednu gibale med 25 in 31 stopinj Celzija, medtem ko bo prihodnji teden občutno hladneje. V ponedeljek in torek bodo popoldanske temperature po Sloveniji le okoli 20 stopinj Celzija, v sredo in četrtek pa okoli 25 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Potem ko so junija padali vročinski rekordi, bo, kot vse kaže, julij pri nas nekoliko hladnejši. Podobno se je zgodilo tudi poleti leta 2003, pravijo na Arsu.