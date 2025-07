Aprilsko vreme sredi poletja: izkoristite današnji dan, sledi preobrat #anmacija

"Današnji dan bo vremensko še najbolj stabilen in marsikje najtoplejši, od petka do ponedeljka pa bo vreme bolj nestanovitno. Lahko bi rekli, da bo aprilsko. Dnevi ne bodo niti povsem oblačni niti povsem deževni. Občasno bo nekoliko več spremenljive oblačnosti s krajevnimi plohami in nevihtami. Napoved se zelo spreminja, zato je težko napovedati, ali bo več padavin dopoldne ali popoldne. Dnevne temperature bodo nekoliko nižje, med 24 in 29 stopinjami Celzija," je pojasnila meteorologinja agencije za okolje (Arso) Veronika Hladnik Zakotnik. Po vremensko pestrem dogajanju nas, glede na trenutne napovedi, čaka nekaj bolj stabilnih dni, je dodala.