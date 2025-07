Nevihtne aktivnosti po ponedeljkovih neurjih, ki so prizadela Slovenijo, se nadaljujejo tudi danes. Ozračje nad Slovenijo je še naprej nestabilno. Vso noč so se nad delom osrednje Slovenije pojavljale manjše lokalne plohe in nevihte z nalivi. Nevihtna aktivnost se je zjutraj povečala, tako da se zdaj krajevne plohe in nevihte pojavljajo na širšem območju osrednje in zahodne Slovenije, poroča informativni portal Meteoinfo. Popoldne se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo, dež bo ponehal. Na območju Tolmina je zjutraj padala toča.

Kot še poroča portal Meteoinfo, se bo čez dan nevihtna aktivnost pomikala v smeri Jadrana. "Zlasti vzdolž dinarske pregrade (Notranjska, Primorska), v Istri in Kvarnerju bo lahko nastalo tudi nekaj močnejših neviht z nalivi, močnejšimi sunki vetra in točo," še opozarjajo na portalu.

Že zjutraj je tako padala toča na območju Tolmina, o čemer pričajo tudi fotografije.

Popoldne bodo plohe in nevihte nastajale v Avstriji. Ostanki teh razpadajočih neviht bodo lahko zvečer v obliki rahlega dežja dosegli severovzhodno Slovenijo, še poroča omenjeni portal.

Danes bo sprva pretežno oblačno, dež bo dopoldne večinoma ponehal. Popoldne se bo delno zjasnilo, v goratem svetu in na Primorskem bo mogoča kakšna ploha. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani agencije za okolje.

Jutri bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo v gorskem svetu mogoča kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 24 do 30, na Primorskem pa se bo povzpelo do 32 stopinj Celzija.

V petek plohe in nevihte spet pogostejše

V četrtek bo spremenljivo oblačno. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bodo plohe in nevihte spet pogostejše, še poroča Arso.

Arso poroča še, da se bo danes ob severnem Jadranu razjasnilo, pihala bo šibka burja. Drugod bo več oblačnosti in sprva tudi še nekaj ploh. Jutri bo ob Jadranu sončno, drugod bo občasno nekoliko več kopaste oblačnosti.

