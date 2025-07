Po hudem neurju: to so posledice #foto

Neurje je pozno popoldne zajelo skoraj celotno državo. Zaradi izrednih razmer je v več slovenskih občinah prišlo do izpadov električne energije. V Ljubljani in okolici sta brez električne energije ostala 7.402 uporabnika, na območju Trbovelj 2.049, na območju Novega Mesta pa 212, izhaja s spletne strani Elektra Ljubljana. Do izpadov elektrike je prišlo tudi na območju Trebnjega in Žalca.

Bovški gasilci so posredovali pri reševanju skupine kolesarjev, ki so med vožnjo obstali ujeti med podrta drevesa. Z odstranitvijo ovir so jim gasilci omogočili varen prehod in nadaljevanje poti.

Neurje je zajelo tudi občino Ivančna Gorica. Najhuje je bilo na območju sektorja Šentvid pri Stični, kjer so gasilske enote posredovale na več lokacijah.

Po prvih podatkih je bilo poškodovanih več stanovanjskih in gospodarskih objektov, neuradno pa naj bi bila gmotna škoda precejšnja. Gasilci so posredovali pri odstranjevanju podrtih dreves, začasni zaščiti objektov in nudenju pomoči tamkajšnjim prebivalcem.