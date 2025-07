Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noči na torek. Kakšna bo lahko tudi močnejša, je zapisano na spletnih straneh Arsa, ki je za večji del države izdal oranžno opozorilo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na vzhodu do 33 stopinj Celzija. Čeprav bodo nevihtne celice, ki bodo pripotovale iz smeri Italije, popoldne postopoma slabele, pa lahko "kljub temu ponekod še nastanejo krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. To velja zlasti za Primorsko, Notranjsko, Gorenjsko in del osrednje Slovenije", pa opozarjajo na portalu Meteoinfo.

Današnji dan bo večinoma sončnen in vroč. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 29 in 34 stopinj Celzija. "Temperature bodo najvišje v jugovzhodni Sloveniji. Že dopoldan se bodo nad italijansko Furlanijo in Benečijo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki jih bo proti popoldnevu vse več. Te se bodo nato pomikale v smeri Slovenije. Ob razvoju nevihtnih celic bodo nad Furlanijo možne močne nevihte, krajevno tudi silovita neurja z vetrom, nalivi in točo, ki bo lahko sprva tudi precej debela. Glede na izračune meteoroloških modelov bo možen razvoj superceličnih neviht," so zapisali na Meteoinfo Slovenija.

Opozorilo za nevihte velja za celotno državo. Oranžno opozorilo velja za jugovzhodni in osrednji ter predvsem za jugozahodni del Slovenije. Foto: ARSO Meteo

Nevihtni sistemi bodo tako danes popoldan in zvečer zajeli tudi večji del zahodne, osrednje in severne Slovenije. Kot poročajo na Meteoinfo, bodo glede na izračune meteoroloških modelov nevihtne celice, ki bodo pripotovale iz smeri Italije, v smeri proti notranjosti Slovenije postopno slabele. "Kljub temu lahko ponekod še nastanejo krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. To velja zlasti za Primorsko, Notranjsko, Gorenjsko in del osrednje Slovenije," so še zapisali.

O podobnih vremenskih razmerah, kot jih za popoldanski čas napovedujejo na strani Meteoinfo, poročajo tudi na portalu Neurje.si. Kot so zapisali, tudi tokrat ne izključujejo pojava toče, ki je verjetna v celotnem pasu, označenem s prvo stopnjo nevarnosti. "Nekoliko milejši pogoji bodo na severu in severovzhodu Slovenije, zato tam posebnosti ne pričakujemo," so zapisali.

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - jugovzhod

Pon, 21.7.2025 15h <--> Pon, 21.7.2025 23h.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) July 21, 2025

Tudi v torek dopoldan ni izključena kakšna močnejša nevihta

Ponoči se bo ozračje prehodno umirilo, a povsem suho ne bo, še napovedujejo na informativnem portalu Meteoinfo. "Tu in tam se lahko še pojavi kakšna ploha ali nevihta. V torek zjutraj in dopoldne bo ploh in neviht v notranjosti Slovenije ponovno več. Težišče nevihtnega dogajanja se bo ob šibkih vzhodnih vetrovih pomikalo v smeri Jadrana, kjer bo vztrajala nakopičena zaloga potencialne konvektivne energije, ki jo nevihte potrebujejo za svoj razvoj. Tudi v torek dopoldan ni izključena kakšna močnejša nevihta, zlasti v osrednji in jugozahodni Sloveniji," še poroča portal Meteoinfo.

Za danes tako napovedujejo, da je najmanj verjetnosti za nastanek močnejših neviht tokrat na vzhodu Slovenije. Kljub temu pa lahko danes zvečer in v prvem delu noči tudi tja sežejo oslabljeni nevihtni sistemi iz Italije.

Jutrišnji dan bo spremenljiv do pretežno oblačen. Predvsem zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine, na Primorskem tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Proti večeru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je še zapisano na spletnih straneh Arsa.