Ukrajinci niso mogli verjeti, kaj so našli v novem ruskem dronu

Ukrajinci so sestrelili nov ruski dron. Ko so ga pregledovali, so presenečeno ugotovili, da je v celoti izdelan iz kitajskih komponent. Odkritje vzbuja sum: Peking na skrivaj pomaga Moskvi pri njenih dronih.

O odkritju drona, ki naj bi bil v celoti izdelan iz kitajskih komponent, sta prva poročala britanski medij The Telegraph in specializirana ameriška spletna stran The War Zone, pri čemer sta se sklicevala na ukrajinsko vojaško obveščevalno službo GUR.

Brezpilotni letalnik z delta krili

Odkritje velja za prvi dokumentirani primer, da Rusija v vojni proti Ukrajini uporablja orožni sistem, v celoti izdelan iz kitajskih komponent.

Gre za model CBTS.611000 – brezpilotni letalnik z delta krili, ki služi tako kot izvidniško letalo, kot vaba za ukrajinske sisteme zračne obrambe.

Lahko ima tudi bojno glavo

Po poročanju The War Zone je lahko opremljen tudi z bojno glavo, težko do 15 kilogramov. Kot je bilo že omenjeno, je dron poseben tudi zato, ker vse ključne komponente – od krmiljenja leta do navigacije do kamere – prihajajo iz Kitajske.

❗️GUR publishes components of a new Russian UAV used as a decoy and reconnaissance, it can also carry a warhead weighing up to 15 kg.



▪️All components and blocks are of Chinese origin.



▪️The UAV is also equipped with a Chinese copy of Australian RFD900x data transmission… pic.twitter.com/EVd7AxBIEA — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 22, 2025

Skoraj polovica komponent prihaja od kitajskega proizvajalca CUAV Technology, ki se opisuje kot ponudnik odprtokodnih rešitev za brezpilotne letalnike. Med njimi so bili med drugim modul avtopilota, navigacijski sistemi, antene in senzorji.

Odkritje izpodbija kitajske trditve

Identificirani so bili tudi elektronski sistem vžiga podjetja Mile Haoxiang Technology, kamera podjetja Foxeer Technology in kitajska kopija avstralskega podatkovnega modula RFD900X podjetja RFDesign. Slednji omogoča prenos podatkov do 40 kilometrov.

Odkritje je v nasprotju z uradnim stališčem Pekinga: Kitajska namreč še naprej zanika dobavo smrtonosnega orožja katerikoli vojskujoči se strani. Vlada v Pekingu tudi trdi, da vzdržuje strog nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo.

Kako Rusi prihajajo do kitajskih komponent?

CUAV Technology je leta 2022 javno sporočila, da ne bo več dobavljala izdelkov Rusiji ali Ukrajini. Dejstvo, da se njene komponente še vedno pojavljajo v ruskih brezpilotnih letalnikih, sproža vprašanja o učinkovitosti takšnih izvoznih omejitev.

Že leta 2023 se je pojavilo rusko letalo z vertikalnim vzletom s komponentami CUAV: letalo, domnevno razvito v Moskvi, vendar na voljo prek spletne tržnice AliExpress.

Zdaj pa najnovejše odkritje brezpilotnih letalnikov kaže, da se Rusija očitno namerno zanaša na izključno kitajsko tehnologijo. The War Zone to vidi kot jasen znak poglabljanja tehnološkega sodelovanja med Pekingom in Moskvo.