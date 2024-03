Poglejte, kako so Ukrajinci spektakularno sestrelili iranski dron #video

Vojna v Ukrajini je v veliki meri tudi vojna brezpilotnih letalnikov. Te za napade na sovražnikove položaje uporabljata obe strani. Na začetku vojne so bili Ukrajinci zelo uspešni pri ustavljanju ruskih oklepnih kolon z v Turčiji izdelanimi brezpilotnimi letalniki bajraktar. Kmalu so brezpilotne letalnike začeli množično uporabljati tudi Rusi. Ti so v Iranu kupili številne brezpilotne letalnike tipa šahid.