Poglejte trenutek silovitega udarca ruske rakete v največji ukrajinski jez #video

Rusija je danes izvedla največji napad z raketami in brezpilotnimi letali na ukrajinsko energetsko infrastrukturo do zdaj, pri čemer je zadela največji jez v državi in ​​povzročila izpade električne energije v več regijah, so sporočile oblasti v Kijevu.

Po družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek trenutka trka rakete v jez Dnipro v regiji Zaporožje. Jez je zadela križarska raketa kh-101 v zadnji fazi leta, vendar ni nevarnosti, da bi jez počil.

"Trenutno gori na postaji na jezu. Na prizorišču so službe za nujne primere in delavci, ki se ukvarjajo s posledicami," so sporočili iz Ukrhidroenerho, ki upravlja omrežje jezov v Ukrajini.

Ukrajinski minister za energetiko Herman Haluščenko je dejal, da gre za največji napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo do zdaj. "Cilj ni samo poškodovati, ampak povzročiti obsežen zlom energetskega sistema države," je zapisal na Facebooku.

Rusija je danes na Ukrajino izstrelila 88 raket in 63 brezpilotnih letal šahed, od katerih jih je bilo sestreljenih le 37, so sporočile ukrajinske zračne sile. Razmerje je slabše od običajnega, so še dejali.