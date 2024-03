Rusi so zjutraj sprožili obsežen napad na Kijev: zadet tudi vrtec #vŽivo

Kličko je v aplikaciji za sporočanje Telegram povedal, da so enote protiletalske obrambe odbile napad, vendar so delci raket padli na različne dele mesta. Dodal je, da so ostanki sestreljene ruske rakete zadeli več stanovanjskih zgradb, industrijskih objektov in vrtec.

Zadnji večji raketni napad na Kijev so ruske sile izvedle konec januarja.

Since 0318 local time, Russia has been launching missiles and rockets across Ukraine’s sovereign territory with no regard for civilians.



More U.S. assistance is needed now to help Ukraine defend itself against Russia’s unjustified full-scale invasion.