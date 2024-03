V Ukrajini že tudi zahodni vojaki #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



12.15 Bruselj predlaga uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za vojaško podporo Ukrajini

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes državam članicam posredoval predlog, v skladu s katerim bi del prihodkov od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij, porabili za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. Po Borrellovih besedah je teh prihodkov za tri milijarde evrov na leto.

Predlaga, da se 90 odstotkov prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja nameni za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini v okviru evropskega mirovnega instrumenta (EPF). Ta sredstva bi po njegovih navedbah dodali k petim milijardam evrov za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. Zunanji ministri EU so namreč v ponedeljek potrdili povečanje EPF za pet milijard evrov, ki bodo v okviru posebnega sklada namenjeni podpori Ukrajini. EPF ni del evropskega proračuna.

Deset odstotkov bi medtem v okviru proračuna EU namenili za podporo ukrajinski obrambni industriji in povojni obnovi države, je pojasnil Borrell.

"Upam, da bomo lahko hitro dosegli dogovor in bankovce spremenili v orožje. Vaši vojaki se namreč ne morejo boriti z bankovci. Potrebujejo orožje za obrambo ukrajinskega ljudstva," je povedal na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom.

Šmihal je poudaril, da je treba odločitev o zasegu ruskega premoženja sprejeti hitro. "Evropa in svet potrebujeta precedenčno odločitev, da bo agresor plačal visoko ceno za uničenje, ki ga je povzročil v Ukrajini," je dejal.

Sprva se je sicer v razpravah o uporabi ruskega premoženja, ki so ga članice EU zamrznile v okviru sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino, omenjalo predvsem, da bi jih namenili za povojno obnovo te države.

Konec februarja pa se je predsednica komisije Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu zavzela za to, da bi prihodke od upravljanja tega premoženja uporabili za skupne nakupe vojaške opreme za Kijev.

Članice so zaenkrat sprejele le zakonodajno podlago, ki od finančnih ustanov zahteva, da prihodke, ki nastajajo pri upravljanju ruskega premoženja, beležijo in upravljajo ločeno. Uporabi teh sredstev pa je namenjena danes predstavljena zakonodaja.

11.47 V Ukrajini se že borijo tudi zahodni vojaki

"Kot je že vaš kancler dejal, so nekateri vojaki iz večjih držav že v Ukrajini," je za nemško agencijo dpa dejal poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski.

Nemški kancler Olaf Scholz je konec februarja zavrnil možnost dostave nemških raket dolgega dosega taurus Ukrajini z utemeljitvijo, da Nemčija ne bo sodelovala pri upravljanju sistema z nemškimi vojaki, niti na terenu niti na daljavo. Pri tem je dodal, da Nemčija ne more pomagati pri upravljanju vojaške opreme tako kot Britanci ali Francozi. Nemška opozicija in nekateri tuji politiki so te izjave razumeli, kot da je Scholz potrdil prisotnost zahodnih vojakov v Ukrajini, piše dpa.

Poljski zunanji minister je te trditve označil za javno skrivnost, torej tako, ki jo že vsak pozna. Je pa ob tem poudaril, da Poljska v Ukrajino ne bo poslala svojih vojakov tudi zaradi zgodovinskih razlogov. "Ukrajina in Poljska sta bili 400 let ena država. In to bi Rusom dalo preveč lahkega propagandnega materiala. Zato bi morali biti zadnji, ki bi to storili," je dejal.

Je pa pozdravil stališče francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da možnosti sodelovanja tujih vojakov v vojni ni dokončno izključil, čeprav so to številne države zavrnile.