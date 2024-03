EU izpolnjuje zaveze: Ukrajini dodatnih pet milijard evrov vojaške pomoči #vŽivo

Zunanji ministri držav članic EU so danes potrdili povečanje evropskega mirovnega instrumenta (EPF) za pet milijard evrov, ki jih bodo namenili za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. V ta namen so v okviru EPF vzpostavili poseben sklad za podporo Kijevu.

16.53 Ministri EU potrdili dodatnih pet milijard evrov za vojaško pomoč Ukrajini

"EU izpolnjuje svoje zaveze. Sklad za pomoč Ukrajini naše besede spreminja v dejanja. S tem skladom bomo nadaljevali podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko vojaško agresijo s čimerkoli bo treba in dokler bo treba," je ob potrditvi sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Kot so zapisali na Svetu EU, bo novoustanovljeni sklad povečal dodano vrednost EU z zagotavljanjem obsežnejše in boljše operativne podpore Ukrajini. Osredotočil se bo na okrepitev skupnega naročanja orožja in opreme pri evropski in norveški obrambni industriji.

Članice so obenem spremenile pravila upravljanja EPF, ki bodo omogočala večjo fleksibilnost v dobavnih verigah. Vključevale bodo lahko tudi podjetja, ki so bila ustanovljena ali pa imajo proizvodne zmogljivosti zunaj EU oziroma Norveške.

Po prehodnem obdobju bodo omejili delno povračilo stroškov za dobave držav članic, so še navedli na Svetu.

EU se je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino prvič strinjala, da bo financirala dobavo orožja državi, ki je v vojni. Od takrat je iz mirovnega instrumenta (EPF), v katerega članice prispevajo neposredno, namenila 6,1 milijarde evrov.

Zaradi potreb Ukrajine in da bi lahko EU še naprej pomagala tudi drugim državam, so zgornjo finančno mejo instrumenta že nekajkrat zvišali. Ob upoštevanju tokratnega zvišanja bo zgornja meja za obdobje 2021-2027 znašala več kot 17 milijard evrov.

Prizadevanja za okrepitev EPF z dodatnimi petimi milijardami evrov so se sicer zaradi nasprotovanja Nemčije in Francije zavlekla za več mesecev. V Berlinu so namreč vztrajali, da bi se morala nemška bilateralna podpora Ukrajini odšteti od njenega prispevka instrumentu, v Parizu pa so zahtevali, da se denar povrne samo za orožje, proizvedeno v Evropi.

Po navedbah diplomatov sta obe državi nato sklenili kompromis. Nemčiji naj bi se določen odstotek njene bilateralne podpore izravnal s financiranjem EPF, Francija pa je zadovoljna z zavezo, da bodo države dajale prednost nakupom pri evropskih obrambnih podjetjih, so poročale tuje tiskovne agencije.

13.54 Ukrajina in Rusija izvedli nove napade

V ukrajinskem zračnem obstreljevanju vasi Nikolskoje v ruski regiji Belgorod sta bili danes ubiti dve osebi, še štiri pa so bile ranjene, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. O napadih so znova poročali tudi iz več ukrajinskih regij, ki so bile ponoči tarča napadov z ruskimi raketami in droni.

"Potem ko je zračna obramba odbila napad ukrajinske vojske, sta bili v vasi Nikolskoje ubiti dve osebi, štiri pa so bile ranjene. 17-letnik in moški sta zaradi poškodb umrla na kraju napada, še preden je prispela reševalna služba. Naši reševalci pa so izpod ruševin hiše potegnili majhno deklico," je dejal Gladkov.

Ukrajinski napadi na obmejne ruske regije so se okrepili v času ruskih predsedniških volitev, na katerih je prepričljivo slavil Vladimir Putin. Skupno je bilo tako od torka v Belgorodu po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi.

O ruskih napadih so medtem poročali tudi iz Ukrajine. Ruska vojska je namreč po navedbah Kijeva ponoči proti regiji Harkov izstrelila pet raket, še dve pa proti regiji Sumi. Osrednji in zahodni del države sta bila tarča napada z droni, pri čemer je ukrajinska zračna obramba sestrelila 17 od 22 ruskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner regije Poltava Filip Pronin je poročal tudi o ruskem napadu na rafinerijo nafte v Kremenčuku. Prišlo je do več eksplozij, vendar napad ni terjal žrtev ali poškodoval infrastrukture.

Oblasti v regiji Sumi pa so danes opozorile, da se je število ruskih napadov na regijo v zadnjih dneh znatno povišalo. Samo ponoči in zjutraj je namreč Moskva po njihovih navedbah kar 24-krat obstreljevala regijo.