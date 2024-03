Uradno: Putin je zmagovalec na predsedniških volitvah

Po 99,36 odstotka preštetih glasov je Putin osvojil 87,32 odstotka glasov, je danes sporočila ruska volilna komisija. Preostali trije kandidati, ki Putinu nikoli niso zares predstavljali konkurence, pa so prejeli od tri do štiri odstotke glasov. Volitev se je udeležilo 74 odstotkov volilnih upravičencev, kar je največ od leta 1991, poročajo tuje tiskovne agencije.

Putin je v prvem odzivu nekaj ur po zaprtju volišč v nedeljo ocenil, da je visoka volilna udeležba povezana z vojno v Ukrajini. "To je povezano z dejstvom, da smo dobesedno prisiljeni braniti interese svojih državljanov z orožjem v svojih rokah," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal 71-letnik.

Takoj po zmagi znova porožljal z jedrskim orožjem

Povedal je še, da trenutno ne izključuje možnosti obširnega konflikta z zvezo Nato, a da bi to pomenilo, da bi bil svet le korak stran od tretje svetovne vojne. "Menim, da ni verjetno, da je to komurkoli v interesu," je dodal. Dodal je, da se že zdaj v Ukrajini borijo številni vojaki iz držav članic Nata. "To ni nič dobrega, predvsem zanje, ker jih tam veliko umira," je poudaril.

Volilna gneča pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu, kjer je svoj glas oddala tudi Julija Navalna, vdova opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je pred mesecem dni v sumljivih okoliščinah umrl v zaporu na severu Rusije. Foto: Reuters

Rekordna zmaga Putinu tlakuje pot za nov šestletni mandat. Opazovalci opozarjajo, da je bila takšna zmaga mogoča predvsem zaradi represije, prisil in prevar, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Tridnevne volitve sta zaznamovala okrepitev ukrajinskih napadov in vandalizem na voliščih. Kremelj je volitve označil tudi za trenutek, ko lahko ruski državljani izrazijo svojo podporo ruski vojni v Ukrajini, kjer so organizirali volitve na okupiranih območjih.

Neodvisni opazovalci so opozorili še na pritiske na javne uslužbence, ki so jih nadrejeni pozvali, naj glasujejo v velikem številu in celo fotografirajo svoje oddane glasovnice. Pojavila so se še poročila o velikem pritisku na prebivalce ukrajinskih območij, ki jih je zasedla Rusija. Volitve na teh območjih so nezakonite in mednarodno nepriznane.