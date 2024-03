Protesta v bližini ruskega veleposlaništva v Berlinu se je po podatkih policije udeležilo okoli 800 ljudi, med njimi pa je bila tudi žena pokojnega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, Julija Navalna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

🇷🇺 RUSSIAN ELECTIONS: BALLOT BOXES ON FIRE, VANDALISM, TERRORIST PLOTS



It’s been quite the first day for Russia’s elections - from alleged disappearing ink pens at polling stations to multiple arrests across the country for lighting ballot boxes on fire or dumping into them.… pic.twitter.com/tY9TMGmbXa