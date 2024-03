Začelo se je. Je Putin začel odštevati dneve? #video

V Rusiji so se začele predsedniške volitve, ki bodo potekale vse do nedelje. Skoraj vsi pričakujejo zanesljivo zmago zdajšnjega ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zadnje ruske predvolilne ankete mu napovedujejo od 60 do 62 odstotkov glasov. Volilni izidi bodo predvidoma znani v nedeljo po koncu volitev.

V Rusiji bodo med 15. in 17. marcem predsedniške volitve. Volivci bodo lahko izbirali med štirimi kandidati. Poleg ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je uradno neodvisen kandidat (ima pa podporo njemu zveste vladajoče stranke Enotne Rusije), so še trije kandidati strank: Nikolaj Haritonov (komunistična partija), Leonid Slucki (liberalnodemokratska stranka) in Vladislav Davankov (Novi ljudje).

Ankete napovedujejo Putinovo zmago

Glede na nesporno moč, ki jo ima Putin v državi in glede na veliko javnomnenjsko podporo vojni proti Ukrajini, bo vse razen Putinove zmage skoraj neverjetno presenečenje. Po zadnjih javnomnenjskih anketah, ki so bile opravljene v začetku marca, bo Putin dobil od 60 do 62 odstotkov glasov. Vsi drugi kandidati imajo precej manj podpore, nobeden namreč ne dosega niti desetih odstotkov.

Volilni izidi bodo predvidoma znani v nedeljo. Novoizvoljeni predsednik bo predsedniške posle prevzel 7. maja. V Rusiji predsedniški mandat traja šest let, kar pomeni, da bo zmagovalec, to bo skoraj zanesljivo Putin, vladal do leta 2030. Glede na spremembo ruske ustave iz leta 2020 bo lahko kandidiral tudi leta 2030.

Putin lahko prehiti tudi Stalinovih 29 let vladanja

Teoretično bi lahko torej vladal do svojega 83. leta starosti. Že zdaj pa je Putin človek, ki ima najdaljši vladarski staž v Kremlju po Stalinu (ta sicer ni vladal Rusiji, ampak nekdanji Sovjetski zvezi). Bo pa Putin prehitel tudi Stalina in njegovih 29 let vladanja, če bo znova dobil šestletni mandat.

Putin je postal ruski premier avgusta 1999. Na zadnji dan tega leta je, po umiku Borisa Jelcina, postal tudi vršilec dolžnosti predsednika Ruske federacije. Maja 2000 je bil prvič izvoljen na predsedniških volitvah. Zmagal je tudi leta 2004, leta 2008 pa zaradi ustavnih omejitev ni mogel več kandidirati. Predsednik Rusije je tako postal njegov zvesti sodelavec Dmitrij Medvedjev, sam pa je postal ruski premier. Leta 2012 je Putin znova kandidiral za predsednika države in zmagal. Tokrat je zaradi ustavnih dopolnil dobil šestletni mandat. Leta 2018 je spet zmagal. Leta 2020 sprejeta ustavna dopolnila so Putinu omogočila, da kandidira tudi letos, in če se bo tako odločil, tudi leta 2030.

Koliko je ruskih volivcev

Kot piše Reuters, bo na dan volitev imelo na ruskih predsedniških volitvah pravico voliti 112,3 milijona volivcev. Volilo bo lahko tudi 1,9 milijona ruskih volivcev, ki živijo v tujini, in 12 tisoč Rusov, ki delajo in živijo na kozmodromu Bajkanur v Kazahstanu. Po drugih podatkih pa je na volitvah v Rusiji registriranih več kot 114 milijonov volivcev.

Predsedniške volitve bodo potekale tudi na ozemlju Ukrajine, ki ga je zasedla ruska vojska in ga je Rusija jeseni 2022 enostransko priključila k Ruski federaciji. Na fotografiji: mesto Doneck v enostransko priključeni regiji Doneck. Foto: Reuters

Moskva bo predsedniške volitve izvedla tudi v okupiranih delih Ukrajine, ki jih je leta 2022 enostransko priključila k Ruski federaciji. Že na volitvah leta 2018 so lahko glasovali tudi prebivalci Krima, ki ga je Rusija enostransko priključila že leta 2014. Vsa ta območja so mednarodnopravno del Ukrajine.

V okupiranih delih Ukrajine je Rusija ponekod predčasno glasovanje začela že 26. februarja. Določeni volivci lahko predčasno glasujejo tudi na odročnih območjih v 37 ruskih regijah. Predčasno glasovanje bo trajalo do 14. marca.

Prepričljive Putinove zmage na preteklih volitvah

Na ruskih predsedniških volitvah praviloma voli od 70 do 80 milijonov volivcev. Leta 2018 je bila volilna udeležba 67,5-odstotna. Na teh volitvah je Putin dobil 77,5 odstotka glasov vseh volivcev, ki so prišli na volišča. Najslabše se je Putin odrezal na svojih prvih predsedniških volitvah leta 2000, ko je dobil v prvem krogu 53,44 odstotka. Pozneje je na vseh predsedniških volitvah – razen leta 2012 – dobil več kot 70 odstotkov glasov.