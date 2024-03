Ko je aprila lani na obisk na Madžarsko prišel papež Frančišek, je madžarska predsednica Katalin Novak podpisala več pomilostitev. Februarja letos je v javnost pricurljal podatek, da je bil med pomiloščenimi tudi Endre Konye, nekdanji namestnik direktorja doma za otroke in mladostnike v kraju Bicske. Tega so zaradi prikrivanja pedofilije obsodili na tri leta in štiri mesece zapora.

Afera Konye zamaja Orbanovo oblast

Konye je pritiskal na otroke v domu, da so preklicali obremenilne izjave proti direktorju doma Janosu Vasarhelyju. Ta je bil zaradi pedofilije obsojen na osem let zapora, ker je med letoma 2004 in 2016 v domu, ki ga je vodil, zlorabil najmanj deset mladoletnih dečkov. Njegova najmlajša žrtev je bila stara deset let.

Zaradi pomilostitve je izbruhnilo javno ogorčenje, ki je morda prvič v zadnjih letih resno zamajalo madžarsko podporo Orbanovi vladavini. Afera je še toliko bolj kočljiva za Orbana in njegov Fidesz, ker je boj za zaščito otrok (pred vplivi gibanja LGBT) eno od glavnih Fideszovih političnih sporočil madžarskim volivcem. "Pustite naše otroke pri miru," je znan Orbanov slogan.

Orban žrtvuje dolgoletni zvesti sodelavki

Orban je zato, tudi zaradi bližajočih se evropskih volitev, potegnil zelo drastične poteze. Odstopili oziroma odstopljeni sta bili dve njegovi dolgoletni zvesti sodelavki, ki sta aprila lani sopodpisali pomilostitev: Novakova je tako odstopila kot madžarska predsednica, nekdanja madžarska pravosodna ministrica Judit Varga pa je odstopila kot poslanka madžarskega parlamenta. Vargova je tudi odstopila kot glavna kandidatka stranke Fidesz na letošnjih evropskih volitvah.

Zaradi afere se je na Orbana usula ploha očitkov iz opozicije. Vodja poslanske skupine opozicijskih socialistov (MSZP) Bertalan Toth je tako iznašel skovanko pedofidesz, nekdanji madžarski premier in zdajšnji poslanec Demokratične koalicije (DK) Ferenc Gyurcsany pa je Orbana označil za prvega pedofilom prijaznega madžarskega premierja, piše madžarski medij Telex.

Orban podprl listo, na kateri je kandidiral Vasarhely

Orban se skuša reševati tako, da Vasarhelyja označuje kot človeka opozicije, ker ga je na položaj direktorja doma v Bicskeju imenoval budimpeški župan Gabor Demszky, ki pripada liberalni stranki (SZDSZ). A težava za Orbana je, da je pred občinskimi volitvami leta 2002 javno podprl listo, na kateri je bil tudi Vasarhely (seveda Orban takrat ni vedel za njegove spolne napade na otroke).

Obisk Trumpa v Mar-a-Lagu lahko tako vidimo kot republikansko pomoč Orbanu, da bi tako lažje preživel politično neurje, v katerem se je na Madžarskem znašel po izbruhu afere. Kot nekakšen Trumpov glavni zaveznik v Evropi se namreč lahko Orban madžarskim volivcem predstavlja kot svetovno pomemben politik. Poleg tega bi Orbanov neuspeh na junijskih evropskih volitvah škodoval tudi ameriškim republikancem.

Republikanci občudujejo Orbanov konservativni Disneyland

V zadnjih letih je Orban postal zelo priljubljen med republikanci. Ti Orbanovo Madžarsko pogosto postavljajo kot zgled uspešne konservativne države. Orban je bil tako lani in leta 2022 govornik na vsakoletnem shodu ameriških konservativcev (CPAC). Tucker Carlson je lani poleti Madžarsko opisal celo kot konservativni Disneyland.

Prispevek Deutsche Welleja o Viktorju Orbanu, Donaldu Trumpu in Madžarih:

Oktobra lani je Trump na svojem shodu Orbana označil kot enega najmočnejših svetovnih voditeljev (enkrat ga je napačno označil kot predsednika Turčije). Sporočilo konservativnih republikancev ameriškim volivcem je jasna: ZDA morajo slediti zgledom konservativne Orbanove Madžarske.

Demokrati nad Orbana

Po drugi strani pa je Orban postal tarča ameriških demokratov. Srečanje med Orbanom in Trumpom je ostro grajal ameriški predsednik Joe Biden. Ta je Orbana označil kot politika, ki zavrača demokracijo in teži k diktaturi. Nad Orbana se je v četrtek spravil tudi ameriški veleposlanik David Pressman, ko je grajal protiameriška sporočila madžarske oblasti in njeno krepitev odnosov s Putinovo Rusijo.

Pred dnevi je zelo kritičen članek o stanju demokracije na Madžarskem objavil tudi ameriški New York Times. Ta je predstavil primer madžarske Američanke Kati Marton. S pisateljico Martonovo, katere starši so pred desetletji pobegnili iz komunistične Madžarske, je stike pred meseci navezal domnevni poslovnež in vlagatelj.

Operacija MagaBabe proti Orbanovim kritikom v tujini

Z njim se je Martonova, ki med drugim predseduje svetovalnemu odboru civilnodružbene organizacije Akcija za demokracijo (Action for Democracy), pogovarjala na Zoomu. Domnevni v Švici živeči vlagatelj, ki ga zanimajo naložbe v zeleni prehod, je pogovor preusmeril na politično stanje na Madžarskem. Čez nekaj mesecev, 31. januarja letos, je odlomke njunega pogovora na Twitterju (zdaj X) objavila anonimna uporabnica (uporabnik?) z imenom MagaBabe.

Madžarski mediji, ki podpirajo Fidesz, opoziciji oziroma kritikom madžarske oblasti zelo pogosto očitajo, da so povezani z ameriško-madžarskim milijarderjem in vlagateljem Georgeem Sorosem. Ta naj bi bil na čelu zarote za strmoglavljenje Orbana. Foto: Guliverimage

MagaBabe se predstavlja kot "dobro krščansko dekle z juga ZDA, ki išče dobrega krščanskega moža". Njeno geslo je Bog, Amerika, mami in očka, Trump (God, America, mummy and dad, Trump). V času, ko so bili objavljeni odlomki Martonove in domnevnega poslovneža, je MagaBabe imela (imel?) za avatar fotografijo neke švedske manekenke, oblečene v bikini z ameriško zastavo.

Madžarski Urad za obrambo suverenosti, ki moti EU

Odlomke pogovora na Zoomu je kmalu objavila madžarska novičarska spletna stran Mandiner, ki je naklonjena Orbanu. Mandiner je pogovor z Martonovo označil kot dokaz, da so Martonova in njeni somišljeniki sodelavci ameriško-madžarskega vlagatelja Georgea Sorosa, ki naj bi skoval zaroto za strmoglavljenje madžarske vlade.

Na posnetke na Mandinerju je hitro skočila tudi nova madžarska državna agencija, imenovana Urad za obrambo suverenosti. Urad je bil ustanovljen na podlagi nedavno sprejete zakonodaje, namenjene kaznovanju stikov med tujci in Madžari, ki veljajo za subverzivne. Po mnenju EU ta zakonodaja krši demokratične vrednote in temeljne pravice, kot je svoboda združevanja.

Vrnitev Madžarske v čas komunizma?

Tamas Lanczi, vodja urada, je Mandinerju povedal, da videoposnetki kažejo na morebitna kazniva dejanja, ki jih je treba raziskati. Za komentar je Lanczija prosil tudi New York Times, a je ta to zavrnil. Martonova je za omenjeni ameriški medij povedala, da je bil zasebni klic na Zoom domnevnega vlagatelja "dovršena operacija umazanih trikov, katere cilj je ujeti in blatiti kritike madžarskega premierja Viktorja Orbana".

Martonova trdi, da Orbanova oblast preganja svoje kritike v slogu nekdanje komunistične Madžarske. Razmere na Madžarskem v času komunizma v 50. in 60. letih dobro predstavi leta 2022 posneti madžarski film Igra:

"To je popolnoma kremeljsko. Vrnili smo se v 50. leta (ko so na Madžarskem vladali komunisti, op. p.)," je dejala Martonova in dodala: "Postavili so me v isto vlogo kot moje starše, kot sovražnika ljudstva." Po njenem mnenju je v operaciji proti njej sodelovalo tudi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube. Podjetje obtožb za New York Times ni komentiralo.

Je Madžarska na poti v avtoritarni sistem?

"Nismo še v Rusiji. Ne padamo skozi okna," je za New York Times dejal Csaba Lukacs, generalni direktor Magyar Hanga, konservativnega tednika, ki je kritičen do Orbana. Lukacs je seveda namigoval na skrivnostne nesreče, ki so v zadnjih letih doletele kritike ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Vendar se korak za korakom približujemo temu," je dodal Lukacs.

Te hude obtožbe je za New York Times zavrnil Agoston Mraz, direktor inštituta Nezopont, ki izvaja javnomnenjske raziskave za Orbanovo vlado. "Madžari ne živijo v diktaturi," trdi Mraz.