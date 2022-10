Je to Putinov trojanski konj pri naših sosedih?

Silvio Berlusconi in Vladimir Putin sta po besedah nekdanjega italijanskega premierja velika prijatelja in se pogosto slišita.

Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi povzroča razburjenje zaradi komentarjev o odnosih z Vladimirjem Putinom. V pogovoru s člani svoje poslanske skupine Naprej Italija je dejal, da je znova v stiku s Putinom in da ga ima ruski predsednik za enega od svojih petih resničnih prijateljev. To bi lahko bila težava za novo italijansko vladno koalicijo, saj prihodnja mandatarka Giorgia Meloni iz stranke Bratje Italije zagovarja stališča, ki so diametralno nasprotna Putinovim. Obenem se v koaliciji na relaciji Bratje Italije – Naprej Italija že krešejo iskre.

Pošiljata si vodko in vino ter se veliko slišita

"Znova sem v stikih s Putinom, kar pogosto," je dejal Berlusconi v na skrivaj posnetem posnetku, ki ga je objavila agencija LaPresse, in dodal, da mu je ruski predsednik za rojstni dan – Berlusconi ga je praznoval konec septembra – poslal 20 steklenic vodke in prisrčno pismo, sam pa mu je odgovoril s steklenicami italijanskega vina in prav tako prisrčnim pismom.

Berlusconijevi sodelavci, tudi verjetni prihodnji zunanji minister Antonio Tajani, so izjave naprej označili za stare zgodbe, vendar pa je na posnetku slišati, da 86-letni Berlusconi govori o tem, da ruski ministri pravijo, da je Zahod že v vojni z Rusijo, saj daje Ukrajini orožje in denar.

Zvečer so nato iz stranke Naprej Italija sporočili, da stališče Berlusconija glede vojne v Ukrajini ostaja skladno s stališčem Evrope in ZDA.

Razpotje med prvaki italijanskega desnega pola



Iz stranke Bratje Italije, katere vodja Giorgia Meloni bo v prihodnjih dneh dobila mandat za sestavo vlade, so medtem sporočili, da je Melonijeva solidarna z ukrajinskim narodom, ki ga je napadel Putin.



Melonijeva sicer za razliko od zaveznikov na desnem polu – Berlusconija in vodje Lige Mattea Salvinija – vseskozi podpira evropske sankcije proti Rusiji in ostro obsoja napad na Ukrajino, vendar pa številne v Italiji in tudi Evropi skrbi, ali bo nova vlada v Rimu ohranila dosedanjo politiko do Ukrajine.



Tako Berlusconi kot Salvini sta bila v preteklosti namreč znana po prijateljstvu s Putinom, Salvini pa je med volilno kampanjo dejal, da evropske sankcije proti Rusiji ne delujejo oziroma samo škodujejo Evropi.

Berlusconi in Melonijeva že na bojni nogi

Fotograf italijanskega medija La Repubblica je prejšnji konec tedna v objektiv ujel zapiske Silvia Berlusconija o Giorgii Meloni. V njih je bila med drugim označena za pokroviteljsko, ukazovalno, nesramno in arogantno. Opisal jo je tudi kot osebo, s katero je nemogoče shajati.

Update: Meloni’s declaration on Berlusconi’s personal notes that describe her as “arrogant, a bully” and similar: “he should add ‘non-blackmailable’ to his list”. Heavy response, which may not make things easy for future neg on govt formation. pic.twitter.com/PDA1rTKuI4 — Giovanni Capoccia (@gcapoccia1) October 14, 2022

Melonijeva se je na objavo fotografije Berlusconijevih zapiskov javno odzvala s pripombo, da bi moral seznamu pridevnikov dodati "nepodkupljiva". Šlo je seveda za njeno opozorilo na dejstvo, da se je Silvio Berlusconi zaradi obtožb o korupciji in domnevnih drugih kaznivih dejanjih v svoji več desetletij trajajoči politični karieri neštetokrat znašel na zatožni klopi.

Zaiskrilo se je sicer tudi že neposredno med Brati Italije in stranko Naprej Italija, in sicer med nedavnimi volitvami novega predsednika italijanskega senata. V četrtek je bil na ta položaj izvoljen Ignazio La Russa, kontroverzni italijanski politik, ki ga obtožujejo odkritega simpatiziranja s fašizmom in diktatorjem Benitom Mussolinijem.

Berlusconijeva stranka je volitve predsednika senata obstruirala. Najverjetneje je bil razlog za to osebna zamera do Melonijeve, ki je pred tem postavila veto na imenovanje Licie Ronzulli, zaupnice in tesne sodelavke Silvia Berlusconija, na eno od ministrskih mest v kvoti stranke Naprej Italija. Obstrukcija je bila sicer neuspešna, ker je La Russa za izvolitev pridobil tudi več kot deset glasov iz opozicije. Od koga, ni znano, ker je bilo glasovanje tajno.