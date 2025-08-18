Najpomembnejši evropski voditelji bodo ameriškega predsednik Donalda Trumpa danes v Washingtonu vprašali, v kolikšni meri bo podprl varnostna jamstva za Ukrajino, je po nedeljskem virtualnem srečanju zaveznic Ukrajine v okviru t. i. koalicije voljnih povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je dodal, da si ruski predsednik Vladimir Putin ne želi miru.

Emmanuel Macron je dejal, da so na sestanku koalicije voljnih govorili tudi o današnjem srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in več evropskih voditeljev bo namreč danes obiskalo Washington. Poleg predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in nemškega kanclerja Friedricha Merza še Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

"Naš načrt je, da smo enotni in ponovno poudarimo, kdo je na strani miru in mednarodnega prava," je pojasnil Macron. Pogovori bodo po navedbah urada francoskega predsednika spodbudili sodelovanje med Evropo in ZDA z namenom "doseganja pravičnega in trajnega miru, ki bo zaščitil interese Ukrajine in varnost Evrope".

Zelenski pozdravlja odločitev ZDA

Zelenski je po sestanku pozdravil odločitev ZDA, da so pripravljene sodelovati pri varnostnih jamstvih za Ukrajino in jo označil za zgodovinsko. "Varnostna jamstva, ki so rezultat našega skupnega dela, morajo biti resnično praktična, zagotavljati zaščito na kopnem, v zraku in na morju ter morajo biti razvita s sodelovanjem Evrope," je zapisal na omrežju X.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je medtem izpostavil pomen transatlantske enotnosti za dosego trajnega miru v Ukrajini. "Kot sem poudaril na srečanju koalicije voljnih, morata EU in ZDA okrepiti pritisk na Rusijo, če ne bo dosežen dogovor o prekinitvi ognja," je zapisal na omrežju X.

"Pozdravljamo pripravljenost ZDA, da sodelujejo pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini - da bi odvračali prihodnje ruske agresije in skupaj zagotovili pravičen in trajen mir v Ukrajini. Evropa je pripravljena opraviti svoj del," je dodal.

Koalicija voljnih je skupina okoli 30 držav, ki se je oblikovala na pobudo Pariza in Londona z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor spoštovanja morebitnega premirja. Sestanek koalicije je sledil petkovemu srečanju Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski, ki ni prinesel konkretnih rezultatov. Zelenski je pred srečanjem opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje.