Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

4 ure, 58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump Washington ZDA Emmanuel Macron

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 4.00

4 ure, 58 minut

Macron: Evropski voditelji bodo s Trumpom govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emmanuel Macron | Foto Reuters

Foto: Reuters

Najpomembnejši evropski voditelji bodo ameriškega predsednik Donalda Trumpa danes v Washingtonu vprašali, v kolikšni meri bo podprl varnostna jamstva za Ukrajino, je po nedeljskem virtualnem srečanju zaveznic Ukrajine v okviru t. i. koalicije voljnih povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je dodal, da si ruski predsednik Vladimir Putin ne želi miru.

Emmanuel Macron je dejal, da so na sestanku koalicije voljnih govorili tudi o današnjem srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in več evropskih voditeljev bo namreč danes obiskalo Washington. Poleg predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in nemškega kanclerja Friedricha Merza še Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

"Naš načrt je, da smo enotni in ponovno poudarimo, kdo je na strani miru in mednarodnega prava," je pojasnil Macron. Pogovori bodo po navedbah urada francoskega predsednika spodbudili sodelovanje med Evropo in ZDA z namenom "doseganja pravičnega in trajnega miru, ki bo zaščitil interese Ukrajine in varnost Evrope".

Zelenski pozdravlja odločitev ZDA

Zelenski je po sestanku pozdravil odločitev ZDA, da so pripravljene sodelovati pri varnostnih jamstvih za Ukrajino in jo označil za zgodovinsko. "Varnostna jamstva, ki so rezultat našega skupnega dela, morajo biti resnično praktična, zagotavljati zaščito na kopnem, v zraku in na morju ter morajo biti razvita s sodelovanjem Evrope," je zapisal na omrežju X.

Vladimir Putin, Steve Witkoff
Novice Trumpov odposlanec: Putin pristal na varnostna jamstva za Ukrajino

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je medtem izpostavil pomen transatlantske enotnosti za dosego trajnega miru v Ukrajini. "Kot sem poudaril na srečanju koalicije voljnih, morata EU in ZDA okrepiti pritisk na Rusijo, če ne bo dosežen dogovor o prekinitvi ognja," je zapisal na omrežju X.

"Pozdravljamo pripravljenost ZDA, da sodelujejo pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini - da bi odvračali prihodnje ruske agresije in skupaj zagotovili pravičen in trajen mir v Ukrajini. Evropa je pripravljena opraviti svoj del," je dodal.

Volodimir Zelenski, Ukrajina
Novice Zelenski že zavrnil Putinov in Trumpov načrt

Koalicija voljnih je skupina okoli 30 držav, ki se je oblikovala na pobudo Pariza in Londona z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor spoštovanja morebitnega premirja. Sestanek koalicije je sledil petkovemu srečanju Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski, ki ni prinesel konkretnih rezultatov. Zelenski je pred srečanjem opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje.

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump Washington ZDA Emmanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.