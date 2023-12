Orbanov prijatelj spet postal najbogatejši Madžar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Viktor Orban in Lorinc Meszaros prihajata iz istega kraja – Felcsuta.

Po zadnji lestvici poslovnega medija Forbes je najbogatejši Madžar znova postal Lorinc Meszaros. Ta je pred leti dejal, da je obogatel s pomočjo Boga, sreče in Viktorja Orbana. Meszaros ima po zadnjih podatkih pod palcem premoženje, ki v ameriških dolarjih znaša 1,7 milijarde (1,5 milijarde evrov).

Drugi najbogatejši Madžar je Sandor Csanyi, ki ima, preračunano v ameriške dolarje, premoženje v višini 1,6 milijarde dolarjev (1,6 milijarde evrov). Csanyi je šef OTP banke, ki ima v Sloveniji v lasti Novo KBM in SKB banko. Poslovnež, ki menda nima ravno najtesnejših stikov z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, je tudi največjih delničar naftnega podjetja MOL (ta deluje tudi v Sloveniji), bogastvo pa nabira tudi v živilski panogi.

Bogatenja na račun javnega denarja

Če za Csanyija ni mogoče reči, da je Orbanov zaupnik, pa je Meszarosova poslovna pot tesno povezana z Orbanom. Oba prihajata iz kraja Felcsut. Meszarosov vzpon k bogastvu se je začel leta 2010, ko je Orban znova prišel na oblast, prej je bil le inštalater plinske napeljave po hišah (leta 2006 je bilo njegovo podjetje vredno le 30 tisoč evrov, piše Deutsche Welle).

Glavni vir Meszarosevega bogastva po letu 2010 je povsem preprost: proračun madžarske države. Je največji zmagovalec vseh mogočih javnih razpisov, pa naj gre za gradbena dela (gradi mostove, stadione …) ali dobavo mineralne vode državnemu podjetju. Brez Orbana in Fidesza teh poslov, ki so pogosto financirana s sredstvi iz evropskih skladov, ne bi dobil. Meszaros je pred leti med drugim tudi kupil največjo madžarsko hotelsko verigo.

Meszaros je vstopil tudi v svet medijev, kjer je z nakupi medijev širil nadzor stranke Fidesz nad madžarskim medijskim svetom. Nanj je mogoče naleteti tudi v športu, ne samo na Madžarskem. Je namreč lastnik hrvaškega nogometnega kluba Osijek. Leta 2011 je Meszaros kot kandidat Fidesza postal župan Felcsuta.

Tretji madžarski milijarder

Po Forbesovi lestvici ima Madžarska poleg Meszarosa in Csanyija še enega dolarskega milijarderja (nacionalna valuta Madžarske je forint, zato je forintskih milijarderjev na Madžarskem precej več) – Zsolta Felcsutija. Ta je lastnik več podjetij iz različnih panog (izdelava gradbenega materiala, grelnih naprav …).

Milijoni mladega Orbanovega zeta

Poleg Meszarosa se kot poslovneža, ki je obogatel zaradi povezav z Orbanom, pogosto omenja tudi Orbanovega zeta Istvana Tiborcza. Ta ima po zadnjih podatkih revije Forbes premoženje v višini več kot 200 milijonov evrov. Tiborcz, ki je star 37 let in je poročen z najstarejšo Orbanovo hčerko Rahel, se ukvarja z naložbami (svoje naložbeno podjetje je ustanovil leta 2015). Vlaga v turizem, hotele, nepremičnine, logistiko in finančni sektor.

Istvan Tiborcz in njegova žena Rahel, najstarejša Orbanova hčerka Foto: Guliverimage

Poslovno pot je Orbanov zet začel v energetskem podjetju, ki je v spornih okoliščinah prejelo več donosnih javnih naročil. Večino projektov je financirala Evropska unija, enota EU za boj proti goljufijam pa pri večini projektov ni odkrila le resnih nepravilnosti, ampak tudi konflikt interesov, piše madžarski medij Direkt36.