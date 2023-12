To je ženska, ki bi rada dobila več kot 700 milijonov dolarjev

Podjetje Bacardi je leta 1862 na Kubi ustanovil v Kataloniji rojen poslovnež Facundo Bacardi Maso. Podjetje, ki je zdaj največji izdelovalec alkoholnih pijač v zasebni lasti, je po kubanski revoluciji svoj sedež s Kube leta 1960 preselilo na Bermude. Njihovo premoženje na Kubi je oblast Fidela Castra podržavila.

Vdova Monika Bacardi

Premoženje dinastije Bacardi je zdaj v družinskih skladih. To pa moti Moniko Bacardi (dekliški priimek Waldner), vdovo milijarderja Luisa Bacardija, pravnuka ustanovitelja podjetja Bacardi.

V Meranu na Južnem Tirolskem rojena Monika Bacardi je bila šesta žena Luisa Bacardija. Ta je umrl leta 2005. V zakonu se jima je rodila hčerka Maria Luisa.

Sklad, ki upravlja z dediščino pokojnega Luisa Bacardija

Luis Bacardi je bil največji delničar podjetja Bacardi, toda po njegovi smrti premoženja ni dobila vdova Monika Bacardi oziroma hčerka Maria Luisa, ampak je pristalo v družinskem skladu oziroma fundaciji z imenom Bastille Trust. Sedež te fundacije je v Liechtensteinu.

Monika Bacardi na plesu v maskah leta 2003 v Berlinu. Foto: Guliverimage

Ta sklad Moniki in njeni hčerki Marii Luisi vsako leto izplačuje milijonske dividende. A Monika in njena hčerka nimata dostopa do delnic sklada, čeprav je Luis Bacardi svoje premoženje uradno zapustil svoji hčerki. Skrbnik sklada namreč odloča, kdo in kdaj bo dobil denar iz sklada.

Boj med dinastijo Bacardi in preračunljivko Moniko

Monika Bacardi trdi, da je bil sklad Bastille Trust ustanovljen proti volji njenega pokojnega moža. Na drugi strani družina Bacardi želi zadržati denar pokojnega. Za skrbnika sklada je Monika preračunljivka s slabim vplivom, ki želi priti do denarja.

Z mamili zasvojeni ženskar Luis Bacardi

Monika Bacardi je za nemški časnik Die Zeit povedala, da je bila rojena v bogati družini (otroštvo je preživela na gradu v Meranu) in da je finančno neodvisna. Trdi, da sama ne potrebuje Bacardijevih milijonov, ampak se bojuje za prihodnost svoje hčerke.

Na Kubi ustanovljen Bacardi je najprej postal znan po svojem belem rumu. Podjetje ima zdaj v lasti več kot 200 znamk alkoholnih pijač. Foto: Guliverimage

Ko je bila Maria Luisa stara 18 let, ji skrbnik sklada v Liechtensteinu ni hotel dati denarja za nakup lastne hiše. Zmeda v zvezi s skladom izhaja iz zadnjih let življenja Luisa Bacardija. Ta je bil ženskar ter zasvojen z alkoholom in mamili. Zato mu je družina že v času življenja skušala odvzeti deleže v podjetju.

Zmedena sporočila Luisa Bacardija

Ko je izrazil željo, da bi svoji hčerki dal finančno varno prihodnost, je poudaril: "Če je le mogoče, nobenega sklada." Skrbnik, ki ga je imenoval, je kljub temu ustanovil sklad. Luis je nato tožil skrbnika, češ da noče sklada. Obenem je nekemu sorodniku pisal, da sklad ni slaba zamisel. Tudi na dokumentu za ustanovitev sklada je njegov podpis.

Ko so bile skoraj vse njegove delnice že v skladu, je želel vrednostne papirje, ki jih ni več imel, prenesti na svojo hčer. Kmalu potem je umrl.

Skrbnik sklada: Maria Luis bo postopoma pripuščena k bogastvu

Skrbnik sklada Bernhard Lorenz stvari vidi drugače. Po načrtih sklada bi Maria Luisa postopoma prišla do bogastva, ki ji ga je zapustil oče. Lastništvo hiše pri 18. letih ne spada v zamisel o postopnem pripuščanju k bogastvu. Poleg tega Lorenz sumi, da sta za zamislijo o hiši njena mama Monika ter Monikin spremljevalec in pravni svetovalec Bruno Capone.

Bodoča dedinja velikega dela bogastva družine Bacardi Maria Luisa Bacardi se je rodila v Londonu. Fotografija je iz leta 2016. Foto: Guliverimage

Maria Luisa trenutno prejema tretjino dividend, ki ji pripadajo, kar znaša okoli tri milijone dolarjev (2,7 milijona evrov) na leto. Izplačani delež nenehno raste, Maria Luisa bo deleže v celoti prejela na svoj 40. rojstni dan – če bo njena mama takrat že mrtva. V nasprotnem primeru bo sklad trajal, dokler ne umre Monika Bacardi. "Trda pravila, ki jih ne ocenjujem, le izvajam," poudarja Lorenz.

Film o boju za bogastvo Bacardijev

Monika Bacardi je vložila tožbo proti skladu na sodiščih v Španiji in Liechtensteinu. A za zdaj neuspešno. Sodišča so namreč do zdaj vse tožbe zavrnila. Zato je posegla po novem orožju. Ker je filmska producentka oziroma lastnica filmskega podjetja v Italiji, bo posnela film o svojem boju za dediščino. Scenarij je trenutno v nastajanju.