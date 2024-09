32-letna pevka in igralka Selena Gomez je v pogovoru za Vanity Fair razkrila, da ne more donositi svojih otrok. Dotaknila se je tudi govoric o zaroki, karieri in kopici zdravstvenih težav, ki so jo pestile v tem obdobju.

Selena Gomez je v naslovnem intervjuju za Vanity Fair razkrila, da je spoznanje, da ne more imeti varne nosečnosti, prebolevala nekaj časa.

"Tega nisem nikoli povedala, a na žalost ne morem donositi svojih otrok," je povedala za omenjeno publikacijo. "Imam veliko zdravstvenih težav, ki bi ogrozile moje in otrokovo življenje. To je bilo nekaj, za čemer sem kar nekaj časa žalovala," je povedala Gomez.

V preteklosti že spregovorila o svojih zdravstvenih težavah

Že v preteklosti je Gomez spregovorila o svoji diagnozi neozdravljive avtoimunske bolezni lupus, pri kateri telesni imunski sistem postane hiperaktiven in napade normalno tkivo. Simptome omenjene bolezni je mogoče obvladati z zdravili. Leta 2017 je pevka razkrila tudi, da je imela presaditev ledvice, ki je bila povezana z lupusom. V svojem dokumentarcu My Mind and Me je odkrito spregovorila tudi o življenju z bipolarno motnjo, je poročal BBC.

Gomez je trenutno v razmerju s 36-letnim glasbenim producentom Bennyjem Blancom (Benjaminom Josephom Levinom). Foto: Guliverimage

Pred dvema letoma je zvezdnica v pogovoru za Rolling Stone povedala, da morda ne bo mogla imeti varne nosečnosti zaradi zdravil, ki jih jemlje za zdravljenje bipolarne motnje, za Vanity Fair pa je Gomez povedala, da upa, da bo imela otroke, in dejala, da razmišlja o nadomestnem materinstvu ali posvojitvi. Tudi njena mama Mandy Teefey je bila namreč posvojena.

Kot je še dodala Gomez, ni nujno, da se bodo stvari dogajale tako, kot si jih je zamislila. "Mislila sem, da se bo zgodilo tako, kot se zgodi vsem," je dejala in ob tem povedala, da je stvari že sprejela. "Blagoslov se mi zdi, da obstajajo čudoviti ljudje, ki so pripravljeni opraviti nadomestno materinstvo ali posvojitev, kar je zame velika možnost," je še povedala.

Veseli se potovanja, čeprav bo to videti nekoliko drugače

Dodala je, da si nekoč zelo želi postati mama in da se veseli tega potovanja, čeprav bo to videti nekoliko drugače. "Navsezadnje mi je vseeno. To bo moje. To bo moj otrok," je pevkine besede povzel britanski BBC.

Pred dnevi postala milijarderka

Pred dnevi pa je Bloomberg Seleno Gomez dodal na svoj seznam milijarderjev. Zvezdnica naj bi pod palcem imela okoli 1,3 milijarde dolarjev (okoli 1,17 milijarde evrov). Za veliko bogastvo je zaslužno predvsem njeno kozmetično podjetje Rare Beauty, ki predstavlja več kot 80 odstotkov njenega premoženja.

Z uspehom svojega podjetja se je na seznamu pridružila Taylor Swift in Rihanni kot ena izmed najmlajših milijarderk, ki so si premoženje ustvarile same.

"Nikoli nisem bila tako ljubljena. On je popolna luč v mojem življenju. On je moj najboljši prijatelj. Rada mu povem vse," pa je Gomez povedala o svojem razmerju z glasbenim producentom Bennyjem Blancom (Benjaminom Josephom Levinom).

