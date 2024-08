"Moje srce je zlomljeno, ker sem prejšnji vikend izgubila mamo," je pevka dejala v izjavi za Entertainment Weekly. In dodala: "Na žalost je po tragičnem razpletu dogodkov na isti dan življenje izgubila tudi moja sestra. Počutim se blagoslovljeno, da sem lahko zadnji teden, preden je umrla, preživela z njo. Cenim ljubezen in podporo vseh ter spoštovanje moje zasebnosti v tem nemogočem času."

Zakaj sta umrli, ni znano.

Zapleten odnos z bratom in sestro

Patricia Hickey Carey, nekdanja operna pevka in učiteljica petja, je umrla v 88. letu starosti. O njej je v svoji knjigi spominov The Meaning of Mariah Carey iz leta 2020 pisala tudi Careyjeva. Njun odnos je opisala kot "bodečo vrv ponosa, bolečine, sramu, hvaležnosti, občudovanja in razočaranja". "Moje in mamino srce veže zapletena ljubezen," je zapisala. In dodala: "Rada te bom imela po svojih najboljših močeh, vedno."

Careyjeva in njena mama sta leta 2010 skupaj izvedli tudi duet O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus, ki ga je pevka uvrstila na svoj album Merry Christmas II You.

Mariah Carey je vzgajala predvsem mati, potem ko sta se njena starša ločila, ko je bila stara le tri leta. Bila je najmlajša od vseh otrok. S svojo sestro Alison in bratom Morganom ni imela stikov, saj je ugotovila, da je to "čustveno in fizično varneje", kot je zapisala v knjigi spominov.

Trdila je tudi, da jo je sestra omamila z valiumom, "mi ponudila mezinec, poln kokaina, mi povzročila opekline tretje stopnje in me poskušala prodati zvodniku". Alison, ki je vse obtožbe v knjigi zanikala, je svojo slavno sestro tožila za 1,2 milijona dolarjev (1,07 milijona evrov) zaradi "neizmerne čustvene stiske" in jo označila za "maščevalno".

Alison Carey in njena sestra Mariah sta imeli zapleten odnos. Foto: Profimedia

