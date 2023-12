Po razhodu z Mariah Carey praznike preživel v Ljubljani #video

Mariah Carey in njen 14 let mlajši partner Bryan Tanaka sta se razšla po sedmih letih zveze.

Mariah Carey in njen 14 let mlajši partner Bryan Tanaka sta se razšla po sedmih letih zveze. Foto: Guliverimage

Potem ko sta minuli teden 54-letna pevka Mariah Carey in njen 14 let mlajši partner Bryan Tanaka, sicer plesalec, naznanila, da se po sedmih letih zveze razhajata, je 40-letni Tanaka med prazniki obiskal več evropskih mest. Na svojih družbenih omrežjih je objavil posnetek, na katerem v različnih mestih po Evropi pleše na pesem Here Comes Santa v izvedbi Elvisa Presleyja. Kot je razvidno, je med drugim obiskal tudi Ljubljano.

Posnetek njegovega obiska v Ljubljani si oglejte spodaj:

Pod posnetek, ki ga je objavil, je Tanaka zapisal, da je bilo "v tem prazničnem času res lepo plesati po svetu", in dodal: "Zgodilo se je veliko sprememb in osebne rasti. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, zato cenite trenutke s svojimi najdražjimi, podajte se na avanture, počnite stvari, ki vas strašijo, in vedno bodite hvaležni za življenjske lekcije."

Odločilna razlika v letih in dejstvo, da si v življenju želita različne stvari

Na konec razmerja Tanake in Careyjeve je, kot smo že poročali, vplivala predvsem razlika v letih oziroma dejstvo, da si v življenju želita različne stvari. 40-letnik naj bi si namreč želel postati očka, medtem ko ima Careyjeva z nekdanjim možem Nickom Cannonom 12-letna dvojčka Monroea in Moroccana in pri 54 letih o novem naraščanju ne razmišlja.

Na posnetku, ki ga je Tanaka objavil, je prav v Ljubljani zaplesal z majhno deklico, za katero pa ni znano, kako je s 40-letnikom povezana.

Da v zvezi zvezdniškega para škriplje, so mediji začeli ugibati že novembra, ko se Tanaka ni udeležil koncerta, s katerim je Mariah Carey začela koncertno turnejo, minuli teden pa so jo brez njega opazili tudi na oddihu v smučarskem središču Aspen.

Bryan Tanaka je bil kot plesalec v ekipi Mariah Carey vse od leta 2006, iskrica pa je med njima preskočila leta 2016, ko se je dokončno ločila od Nicka Cannona. Foto: Guliverimage

