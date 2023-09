Slovenski plesalec polni mehiške časopise #foto

Slovenski plesalec in koreograf Jan Ravnik, ki na svetovni turneji z naslovom Eras Tour spremlja zvezdnico Taylor Swift, v teh dneh polni mehiške časopise in spletne portale. Po nedavnem nastopu v Mehiki je namreč pritegnil pozornost obiskovalcev s svojo podobnostjo latinopevcu Chayannu.

Ravnik je na svojem profilu na Instagramu delil posnetke zaslonov mehiških časopisov in spletnih portalov, ki poročajo o podobnosti med njim in enim najbolje prodajanih izvajalcev latinoglasbe. Kot je zapisal, se sprašuje, kaj se dogaja.

Posnetki zaslonov mehiških časopisov in spletnih portalov, ki jih je na svojem profilu na Instagramu delil slovenski plesalec Jan Ravnik, ter zapisal: "Kaj se dogaja?" Foto: Instagram/Jan Ravnik

Slovenec med koncertom ni ostal neopažen

Eden izmed mehiških portalov El Universal je zapisal, da Slovenec med koncertom ni ostal neopažen. Oboževalci Taylor Swift so namreč ugotovili, da je izjemno podoben portoriškemu latinopevcu Chayannu, ki je izdal 21 albumov in prodal več kot 15 milijonov plošč po vsem svetu, kar ga uvršča med najbolje prodajane izvajalce latinoglasbe.

Posnetki Jana Ravnika so se razširili na družbenih omrežjih TikTok, Instagram in X (nekdanji Twitter), saj so bili obiskovalci koncerta prepričani, da je na odru Chayanne.

Sodeloval tudi z Mariah Carey

Mehiški časopisi so ugotovili, da Ravnik prihaja iz Slovenije in je vse prej kot novinec. "Je mednarodni plesalec, koreograf in plesni pedagog ter vplivnež. Njegova kariera se je začela na tekmovanjih, na katerih je osvojil več naslovov prvaka. V Sloveniji je dvakrat prejel nagrado za najboljšega plesalca v državi in nagrado Olimpijskega komiteja Slovenije za najboljšega koreografa," so zapisali na portalu El Universal.

Kot smo že poročali, je pred Swiftovo med drugim sodeloval z Mariah Carey, Paulo Abdul, Brunom Marsom, Lewisom Capaldijem, Khalidom, Helene Fisher in Luisom Fonsijem.

Chayanne velja za enega najbolje prodajanih izvajalcev latinoglasbe. Foto: Profimedia

