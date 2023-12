Mariah Carey in njen 14 let mlajši spremljevalec sta se razšla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sedmih letih zveze sta se razšla pevka Mariah Carey in njen dolgoletni partner.

Mariah Carey in plesalec Bryan Tanaka sta se po sedmih letih razšla, poroča Page Six in dodaja, da je na konec razmerja vplivala predvsem razlika v letih oziroma dejstvo, da si v življenju želita različne stvari.

40-letni Tanaka naj bi si namreč želel postati oče, medtem ko ima Mariah Carey z nekdanjim možem Nickom Cannonom 12-letna dvojčka in pri 54 letih o novem naraščaju ne razmišlja.

Foto: Guliverimage

Da v njuni zvezi škriplje, so mediji začeli ugibati že novembra, ko se Tanaka ni udeležil koncerta, s katerim je Mariah Carey začela koncertno turnejo, ta teden pa so jo brez njega opazili tudi na oddihu v smučarskem središču Aspen.

Bryan Tanaka je bil kot plesalec v ekipi Mariah Carey vse od leta 2006, iskrica pa je med njima preskočila leta 2016, ko se je dokončno ločila od Nicka Cannona.

