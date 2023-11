Znani novinarski par razdrl zaroko in se razšel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča revija Lady, sta se Kaja Flisar in Mirko Mayer razšla letos poleti.

Novinar in odgovorni urednik informativnega programa na Planet TV Mirko Mayer in njegova partnerka, novinarka Kaja Flisar, sta po poročanju revije Lady razdrla zaroko in se razšla. Skupaj imata triletnega sina Maksa.