Avtor:
STA

Petek,
22. 8. 2025,
20.40

svetovno nogometno prvenstvo FIFA

Petek, 22. 8. 2025, 20.40

Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Žreb skupin za SP 2026 v Washingtonu

Fifa | Foto Reuters

Foto: Reuters

Žreb skupin za nogometno svetovno prvenstvo leta 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika, bo 5. decembra v Kennedy Centru v Washingtonu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil ameriški predsednik Donald Trump. Sprva so kot možno lokacijo omenjali Las Vegas, kjer so žrebali skupine za SP 1994.

"To je mogoče največji dogodek v športu," je francoska tiskovna agencija navedla Trumpa, ki je ob razkritju lokacije nosil kapo z napisom Trump Was Right About Everything (Trump je imel prav glede vsega, op. STA).

Objave lokacije žrebanja se je udeležil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino. "Ne morete si predstavljati organizacije takšnega tekmovanja brez absolutne podpore in popolne predanosti ustreznih vlad. Iskrena zahvala gre predsedniku Trumpu in celotni njegovi ekipi. Bili so fantastični," je že pred časom ob klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA dejal predsednik FIFA Infantino.

SP 2026, na katerem bo prvič sodelovalo 48 držav, bo poleti 2026. Uvodna tekma bo 11. junija v Ciudad de Mexicu, finale pa 19. julija v East Rutherfordu blizu New Yorka.

Poleg treh držav gostiteljic, ZDA, Mehike in Kanade, se je doslej na SP uvrstilo še deset drugih držav. Iz Južne Amerike svetovni prvak Argentina, Ekvador in Brazilija, potem pa še Avstralija, Japonska, Iran, Južna Koreja, Jordanija, Uzbekistan in Nova Zelandija.

Evropske reprezentance, tudi Slovenija, bodo kvalifikacije začele v začetku septembra, izbranci Matjaža Keka bodo igrali v skupini s Švedsko, Švico in Kosovom.

Do žreba bo sicer znanih le 42 od 48 udeležencev. Šest drugih držav - vključno s štirimi iz Evrope - se bo uvrstilo šele marca 2026 prek dodatnih tekem.

