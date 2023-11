Novak Đoković je potrdil razhod

O tem se je govorilo že na OP ZDA, zdaj pa je tudi Novak Đoković potrdil, da se je razšel s svojim dolgoletnima agentoma Edoardom Artaldijem in Eleno Cappellaro, ki je bila zadolžena za odnose z javnostjo. To je kar velika sprememba v njegovi ekipi, kar bi lahko vplivalo na prihodnost njegove kariere in komunikacijo z mediji.

Vstopa v novo poglavje

"Da, zamenjal sem svoja agenta. Edoardo in Elena sta bila z menoj več kot deset let. Ampak ne sodelujemo več. Seveda, ostali smo prijatelji, ampak profesionalno smo se odločili, da gremo vsak svojo pot. Vstopam v novo poglavje, kar zadeva vodenje, prav tako celoten pristop do stvari zunaj igrišč. Za vzpostavitev novega sistema bodo potrebni meseci, ampak napredujemo. Ne bi se spuščal v podrobnosti, zakaj smo nehali sodelovati. Odločili smo se, da gremo vsak svojo pot," je povedal Beograjčan.

Beograjčan zagovarja mir. Foto: Guliverimage

Upa, da se bo kmalu vse končalo

Na novinarski konferenci je beseda tekla tudi o vojni na Bližnjem vzhodu in Novak je izkoristil priložnost, da je vse pozval k miru in izrekel sožalje družinam žrtev. Đoković te stvari še bolj čustveno dojema, saj je tudi sam izkusil vojno in bombardiranje Beograda.

"Kot otrok vojne me zelo prizadene, kar se dogaja v svetu. To se dogaja že nekaj časa, ne samo v Izraelu in Palestini, ampak po vsem svetu. To je strašno. Ljubezen pošiljam vsem civilistom, ki trpijo, upam, da se bo kmalu vse končalo. Vedno zagovarjam mir in to je moje sporočilo," je še povedal Nole.

V uvodnem dvoboju je šlo brez težav. Foto: Reuters

Nole je v sredo igral svoj prvi dvoboj na turnirju serije masters v Parizu in brez težav premagal Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (6:2, 6:2). Po dvoboju je priznal, da je po daljšem premoru potreboval nekaj časa, da je našel pravi ritem. "Zadovoljen sem, gremo naprej in upam, da se bo raven tenisa iz dneva v dan dvigovala," je povedal po dvoboju. V osmini finala bo njegov nasprotnik Nizozemec Tallon Griekspoor.

