Zmaga in predaja Đokovića, Hurkacz udaril tisoč asov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hubert Hurkacz je na pariškem mastersu ATP presegel mejo tisoč doseženih asov v koledarskem letu. Na dvoboju proti Robertu Bautisti Agutu, dobil ga je s 6:3, 6:2, bi za dosežen mejnik potreboval 15 asov, dosegel jih je 19. V sredo je bil na svojem prvem dvoboju med posamezniki v Parizu v drugem krogu uspešen Novak Đoković, ki je s 6:2 in 6:2 izločil Tomasa Martina Etcheverryja.

Hubert Hurkacz Foto: Guliverimage Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz je prvi igralec s takšnim dosežkom po Američanih Johnu Isnerju in Reillyju Opelki leta 2019. Rekorder je sicer Hrvat Ivo Karlović, ki je leta 2015 v eni sezoni zbral 1.447 asov. "Vesel sem, da sem dosegel tisoč asov v sezoni. Upam, da bo še nekaj dvobojev. Česa takšnega na začetku leta nisem pričakoval, očitno servis dobro deluje," je dejal Hurkacz.

V povprečju je v tej sezoni dosegal po 15 asov na dvoboj. V letu 2023 je zmagal na turnirjih v Marseillu in Šanghaju.

Ob Hurkaczu se je v nadaljevanje pariškega mastersa uvrstil tudi prvi nosilec Srb Novak Đokovič, premagal je Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja s 6:3, 6:2. Je pa Đoković predal dvoboj drugega kroga v konkurenci dvojic, ki bi ga moral v sredo zvečer odigrati skupaj z Miomirjem Kecmanovićem. Izpadel je tretji nosilec Rus Daniil Medvedjev, ki je s tem izgubil tudi matematične možnosti, da leto konča na prvem mestu lestvice ATP. Ugnal ga je Bolgar Grigor Dimitrov s 6:3 6:7 (4) 7:6 (2).

Kar tri ure in pol sta igrala 10. nosilec iz Nemčije Alexander Zverev in Francoz Ugo Humbert. Dvoboj je prvi dobil s 6:4, 6:7 in 7:6.

Pariz, masters ATP:



2. krog:

Botic van de Zandschulp (Niz) - Tommy Paul (ZDA/12) 6:4, 2:6, 6:3;

Hubert Hurkacz (Pol/11) - Roberto Bautista (Špa) 6:3, 6:2;

Grigor Dimitrov (Bol) - Danil Medvedjev (Rus/3) 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2)

Novak Đoković (Srb/1) - Tomas Martin Etcheverry (Arg) 6:3 6:2;

Daniel Altmaier (Nem) - Taylor Fritz (ZDA/9) b.b.;

Alex de Minaur (Avs/13) - Dušan Lajović (Srb) 4:6, 6:4 6:4;

Stefanos Cicipas (Grč/7) - Felix Auger-Aliassime (Kan) 6:3 7:6 (4);

Alexander Zverev (Nem) - Ugo Humbert (Fra) 6:4, 6:7 (3), 7:6 (5)