Je Tara Zupančič spet zaljubljena? To nam je povedala.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi bila voditeljica in manekenka Tara Zupančič po lanskem razhodu spet zaljubljena. Na omrežju Instagram je namreč objavila več fotografij z neznanim moškim, za katerega domnevajo, da je njen novi partner. Na vprašanje, ali navedbe medijev držijo, nam je odgovorila: "Za zdaj nič ne potrjujem in ne komentiram."

Žurnal24 je poročal, da je dolgolasi moški hrvaški DJ, ki nastopa tudi na Ibizi, medtem ko je revija Lady zapisala, da so ju pred kratkim opazili na romantičnem sprehodu v Rovinju, kjer sta bila videti zadovoljna in pomirjena.

Taro Zupančič sicer poznamo kot manekenko in voditeljico več oddaj, med drugim Zvezde plešejo in Kuhinja na kolesih. V letih 2016 in 2023 je bila nominirana tudi za naziv fatalne ženske leta.

Preberite tudi: