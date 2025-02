Marsikdo ne ve, da je priljubljena pevka Alya že 20 let srečno zaljubljena, saj je o svojem zasebnem življenju zelo skrivnostna. Tokrat pa je naredila izjemo in o partnerju, ki mu je posvetila zadnjo pesem Tvoja, spregovorila za revijo Lady.

V pesmi, za katero je posnela tudi videospot, je 41-letna pevka spregovorila o svoji ljubezenski zgodbi. Pesem je partnerju podarila za valentinovo in se mu tako zahvalila za vse lepe trenutke in ljubezen. Čeprav je o svojem zasebnem življenju zelo skrivnostna in informacij o partnerju ne deli z javnostjo, je o njuni zvezi spregovorila za revijo Lady.

Njen partner ni ljubosumen

Razkrila je, da sta si precej različna, saj je ona zelo živahna, on pa umirjen, a se dobro dopolnjujeta, saj imata rada iste stvari. "Denimo, prav v zadnjem obdobju, ko sva opremljala hišo, se je še enkrat izkazalo, da so nama všeč iste stvari, da imava podoben pogled," je dejala.

Zaveda se, da živeti z glasbenico ni preprosto, "a kot kaže, sva midva to prebrodila". "Partner me velikokrat spremlja na koncertih, sicer pa tudi drugače razume, da je glasba moje življenje in navsezadnje vir preživetja, zato nikoli nima ljubosumnih izpadov. Ko enkrat pride do tega, je to znak, da v razmerju nekaj ni v redu. Najino življenje uspešno krmariva že dve desetletji in medtem se nisva niti enkrat razšla, zveza je trdna in nama pisana na kožo," je še povedala.

Dopolnjujeta se tudi pri skupnih projektih, rada se lotevata izzivov in vanje vložita veliko energije. V lanskem letu sta tako dokončala gradnjo hiše, ki sta jo postavila nad Mozirjem, že vrsto let pa imata tudi nepremičnino v Dalmaciji, kjer preživita ogromno časa.

Pevka Alya v letošnjem letu praznuje 25. obletnico delovanja, ki jo bo proslavila s koncertno turnejo, proti koncu leta pa napoveduje še en večji projekt, glede katerega je še nekoliko skrivnostna. Foto: Mediaspeed

Nad hišo brnel dron

Pevka je povedala še, da v novi hiši zelo rada kuha, pri čemer ji pomaga tudi izbranec: "S partnerjem se v kuhinji izmenjujeva in gospodinjskih del ne ločujeva na ženska in moška. Še posebej privlačno se mi zdi, ko s partnerjem kuhava skupaj. Ti trenutki so nekaj posebnega, saj združiva dobro s koristnim."

V novi hiši, kjer jima družbo delata psa Abba in Bono, ju sicer občasno zmotijo vsiljivci, ki ne spoštujejo njune zasebnosti. "Tako se na primer zgodi, da se nekdo pelje s kolesom čisto mimo hiše, pa tudi dron je že brnel nad našo hišo, na kar me je opozorila soseda. Ne predstavljam si, da me bodo poleti, ko bom uživala v bazenu ob hiši, snemali ali fotografirali z dronom. Bo treba tudi glede tega ukrepati, dolgoročno pa ograditi parcelo," je pojasnila.

Poglejte videospot za pesem Tvoja:

Alya v letošnjem letu praznuje 25. obletnico delovanja, ki jo bo proslavila s koncertno turnejo, proti koncu leta pa napoveduje še en večji projekt, glede katerega je še nekoliko skrivnostna.

