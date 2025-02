Valentinovo je poleg tega, da velja za praznik zaljubljencev, tudi praznovanje dvojine in ljubezni v dvoje. Poiskali smo deset slovenskih skladb, v katerih so v priložnostnih duetih slovenski glasbeniki presenečali, navduševali in prepevali o ljubezni. Srečni ali nesrečni. Spodaj najdete celoten seznam.

Nina Pušlar in Matjaž Robavs – Mimogrede (2015)

Ena najbolj poslušanih slovenskih pevk Nina Pušlar je pred desetimi leti z baritonistom Matjažem Robavsom izdala pesem Mimogrede, avtorjev glasbe in besedila Matjaža in Urše Vlašič. Skupaj sta pevca nastopala tudi v prvem slovenskem muzikalu Cvetje v jeseni, v katerem je Pušlar zaigrala v vlogi Mete, Robavs pa v vlogi Janeza.

Pri pesmi Mimogrede, ki je hitro postala uspešnica, je kot orkestrator sodeloval danes v Los Angelesu živeči skladatelj Anže Rozman, ki je bil že dvakrat nominiran za prestižno televizijsko nagrado emmy.

Alfi Nipič in Neca Falk – Kako sva si različna (1979)

Vsem dobro poznano igrivo pesem, ki je delo skladatelja Jožeta Privška in besedilopisca Frana Milčinskega - Ježka, sta v enem najbolj znanih slovenskih duetov zapela Alfi Nipič in Neca Falk. Pesem govori o različnosti in različnih željah dveh oseb, ki se na koncu v svojih željah in potrebah vendarle poenotita.

Pesem Kako sva si različna pa sta še prej v svoji različici odpela dva izvrstna pevca, Stane Mancini in Marjana Deržaj, le da sta v svojih alternativnih dogodivščinah leta 1962 v istem napevu Privška prepevala o žičnici na Stražo nad Bledom. Pesem je kasneje doživela še številne druge priredbe in velja za eno najbolj znanih skladb iz zlatega obdobja slovenske popevke.

Nana Milčinski in Klemen Slakonja – Ljubezen naj gre vedno v cvet (2013)

Klemen Slakonja je svoj pevski talent pokazal že pred leti. Leta 2013 je tako na primer moči združil z Nano Milčinski pri šansonu Ježka (Frana Milčinskega) z naslovom Ljubezen naj gre vedno v cvet. "Zgodba o tej pesmi sega v leto 2012, ko je Nana snemala svojo prvo ploščo Še ena pomlad. Takrat sta s Klemenom hotela posneti duet pesmi Zaljubi se v življenje, pa ju je premagal prostor in čas. Poleti leta 2013, ko je Nana snemala svojo drugo ploščo, Od tod do vesolja, pa sta se odločila, da to napako popravita. Nana je prosila Klemena, naj med Ježkovimi šansoni sam izbere tistega, ki bi ga zapel z njo. Izbral je Ljubezen naj gre vedno v cvet. To je ena redkih pesmi, ki jih je pel že Frane Milčinski Ježek sam in jih je Nana priredila. Aranžma je napisal jazz kitarist in producent Femi Temowo," sta zapisala pod opis te ljubezenske skladbe.

Žan Serčič in Eva Boto – Silvestrski poljub (2012)

Dva izmed bolj izpostavljenih ustvarjalcev mlade generacije, glasbenik Žan Serčič in Eva Boto, sta leta 2012 poustvarila vsem znano zimzeleno novoletno skladbo, ki jo sicer v originalu prepeva legendarni Alfi Nipič. Skladbo sta napisala dva velikana slovenske glasbe, avtor glasbe Jože Privšek in besedilopisec Dušan Velkaverh.

"Zelo je zabavno, ker verjetno pol Slovenije misli, da sva bila par. A najin prvi in edini poljub je bil v videospotu za Silvestrski poljub, ki sva ga posnela konec leta 2011. Ko so naju prisilili, da se morava poljubiti (smeh, op. a.). Zanimivo, nikoli ni bilo ničesar niti z moje niti z njegove strani. Imava zelo lep odnos, imam ga za svojega brata," je Eva Boto lani decembra v intervjuju za Siol.net povedala o njunem odnosu.

Alya in Kvatropirci – Spet zaljubljena (2021)

Pevka Alya je leta 2021 v družbi kvarteta Kvatropirci izdala pesem Spet zaljubljena. Glasbo zanjo je napisal Raay (Aleš Vovk), čutno besedilo pa Nejc Podobnik. Že leta 2019 je Alya skladbo izdala kot lastni singel, pesem pa je izdala tudi v hrvaščini z naslovom Ili s tobom ili sama in besedilo pa je napisal Nenad Ninčević.

Helena Blagne in Demolition group – Dež (1996)

Še za eno zanimivo in nenavadno glasbeno sodelovanje je poskrbela pevka Helena Blagne in posavska alternativna skupina Demolition Group, ki so moči združili v baladi Dež. Ta je leta 1998 izšla tudi na njihovem albumu Neovangelij. Premierno je skupina duet s Heleno Blagne predstavila na podelitvi Viktorjev 1996 marca 1997 v Cankarjevem domu.

Manca Špik in Isaac Palma – Oba (2016)

Pevka Manca Špik in Argentinec Isaac Palma, ki si je dom in družino ustvaril v Sloveniji, sta se leta 2016 "skupaj našla" v pesmi Oba. Skladba je nastala pod prsti dveh izkušenih glasbenih ustvarjalcev, glasbo je napisal Raay, skupaj z Rokom Lunačkom pa sta napisala še besedilo. Drugouvrščeni superfinalist šova Slovenija ima talent 2016 Palma in pevka Špik sta pesem izdala tik po koncu finala omenjenega šova. Balada o neuresničeni ljubezni, ki morda kdaj v prihodnosti spet ujame iskro, se je hitro prijela med poslušalci.

Jan Plestenjak in Lara – Soba 102 (2007)

Avtorska pesem Jana Plestenjaka Soba 102, ki je leta 2007 izšla na njegovem istoimenskem albumu, je pesem bolj poskočnih ritmov in modernejšega aranžmaja, ki v besedilu kar prekipeva od "prepovedanega sadu oz. prepovedane ljubezni". Moči je v duetu Plestenjak združil z Laro, nekdanjo pevko skupine Leeloojamais. "Hotel, soba 102, vse, kar se ne sme. Midva, pot do neba, noro zaljubljena," je refren, ki ga je Plestenjak na svojih koncertih odpel že neštetokrat.

Domen Kumer in Špela Grošelj – Vino in kitara (2020)

Čeprav sta štajerski glasbenik in pevec Domen Kumer ter pevka in vplivnica Špela Grošelj znana kot dobra prijatelja, se nista odločila posneti veliko skupnih pesmi. A vendarle sta svoja glasova združila leta 2020 v pesmi z naslovom Vino in kitara, ki govori o dveh nerazdružljivih osebah. Glasbo sta ustvarila Domen Kumer in Rok Lunaček, besedilo pa je napisal Lunaček (sicer frontman skupine Flirrt). Videospot z mediteranskim pridihom in jadranskim glasbenim melosom je režiral Jani Pavec.

Čuki in Pika Božič – Komar (2003)

Pod nenavaden duet se je leta 2003 podpisala skupina Čuki s pesmijo Komar, ki je združila moči s pevko Piko Božič. Skladba, ki v svojem besedilu nosi več kot le en skrit pomen, je izšla na istoimenskem albumu skupine. Pesem sta napisala avtor glasbe Jože Potrebuješ, ki je skupaj z Markom Vozljem ustvaril še besedilo nagajive uspešnice. Pesem je doživela še več ponovitev, med drugim so jo Čuki ponovno z nekdanjim članom Vozljem in pevko Božič odpeli tudi v znani oddaji V petek zvečer na RTV Slovenija.

Za pesem so posneli tudi nagajiv videospot, ki ga je režiral Izidor Farič.

