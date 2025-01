Kmalu bomo dobili novega slovenskega predstavnika na Evroviziji, tekmovanju, na katerem Slovenija še ni zmagala, je pa dosegla kar nekaj vidnih rezultatov. Sprehodili smo se skozi pretekle slovenske nastope in poiskali deset najuspešnejših slovenskih predstavnikov in njihovih skladb, ki so se na Pesmi Evrovizije uvrstile najvišje.

10. Vili Resnik – Naj bogovi slišijo (1998): 18. mesto

Na deseto mesto najuspešnejših slovenskih uvrstitev na Evroviziji se je s skladbo Naj bogovi slišijo uvrstil Vili Resnik. Glasbo je napisal Matjaž Vlašič, besedilo pa Urša Vlašič. Resnik je s pesmijo nastopil leta 1998 v Birminghamu in z njo med 25 nastopajočimi državami dosegel končno 18. mesto. Na Evroviziji je v tistem času glasbeno podlago v živo izvajal še orkester, dirigiral mu je velemojstrski skladatelj, dirigent in aranžer Mojmir Sepe.

8. Alenka Gotar – Cvet z juga (2007): 15. mesto

Leta 2007 je Slovenijo na Evroviziji v Helsinkih predstavljala sopranistka Alenka Gotar, ki je zapela čutno balado Cvet z juga, skladatelja in besedilopisca Andreja Babića. Kot prvi slovenski predstavnici se ji je po uvedbi polfinalnih večerov uspelo uvrstiti v finale, kjer je dosegla 15. mesto.

8. Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi (2019): 15. mesto

Zala in Gašper, ki sta nas leta 2019 z nekoliko nekonvencionalno pesmijo Sebi, katere avtorja sta oba, predstavljala na Evroviziji v izraelskem Tel Avivu. Uspelo se jima je uvrstiti v finale, kjer sta zasedla končno 15. mesto. Dvojcu je poleg osmega mesta na "večni lestvici" najboljših slovenskih uvrstitev na Evroviziji uspelo doseči tudi najvišje število točk v polfinalu: 167 točk, prav tako pa jima je z nastopom uspelo doseči tudi najvišje število točk v finalu, zbrala sta jih 105.

7. Maraaya – Here For You (2015): 14. mesto

Leto 2015 je bilo prelomno za duet Maraaya, ki je Slovenijo zastopal na tekmovanju na Dunaju, kjer sta zasedla končno 14. mesto. Glasbo za skladbo Here for You sta napisala Raay (Aleš Vovk) in Marjetka Vovk, besedilo pa je Raay napisal v sodelovanju s Charliejem Masonom. Mason je znan tudi kot avtor za številne svetovne zvezdnike, kot soavtor pa je sodeloval tudi leta 2014 pri zmagovalni pesmi Evrovizije z naslovom Rise like a Phoenix, avstrijskega predstavnika Conchite Wurst.

5. Maja Keuc – No One (2011): 13. mesto

Maja Keuc je Slovenijo s pesmijo avtorjev Matjaža in Urše Vlašič No One v nemškem Düsseldorfu zastopala leta 2011. Na koncu je dosegla drugo najvišje število točk za Slovenijo v finalu – 96 točk – in končno 13. mesto.

5. Sestre – Samo ljubezen (2002): 13. mesto

Skupina Sestre, ki so jo sestavljale Marlenna (Tomaž Mihelič), Daphne (Srečko Blas) in Emperatrizz (Damjan Levec), so s skladbo Samo ljubezen zmagale na Emi in Slovenijo zastopale na Evroviziji v estonskem Talinu. Skupina je dosegla končno 13. mesto in s tem peto najboljšo uvrstitev Slovenije na Evroviziji. Najbrž jih ni veliko, ki še ne vedo, da je glasbo za skladbo napisal Robert Pešut - Magnifico, besedilo pa njegova žena Barbara Pešut.

4. Darja Švajger – For a Thousand Years (1999): 11. mesto

Darja Švajger je poleg Omarja Naberja edina slovenska predstavnica, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopala dvakrat. Prvič že leta 1995, drugič pa s pesmijo For a Thousand Years leta 1999 v izraelskem Jeruzalemu, kjer je dosegla končno 11. mesto. Glasbo in besedilo je napisal Primož Peterca, Sašo Fajon pa se je podpisal pod aranžma.

3. Tanja Ribič – Zbudi se (1997): deseto mesto

Slovenijo je leta 1997 na Evroviziji s pesmijo Zbudi se v irskem Dublinu predstavljala Tanja Ribič. Glasba skladbe je delo Saše Lošića, besedilo pa Zorana Predina. Ribič je na koncu zasedla deseto mesto in dosegla do danes tretjo najboljšo slovensko uvrstitev na evrovizijskem tekmovanju. Na Evroviziji je orkestru dirigiral Mojmir Sepe.

1. Darja Švajger – Prisluhni mi (1995): sedmo mesto

S pesmijo Prisluhni mi, si Švajger z Derendo še vedno deli najvišjo uvrstitev Slovenije na Evroviziji (7. mesto), je pa Švajger v finalu dosegla 84 točk, medtem ko je Derenda zbrala 70 točk.

Najboljšo slovensko uvrstitev je profesorica solo petja na AGRFT in ena največkrat nagrajenih slovenskih pevk zabavne glasbe Darja Švajger s pesmijo Prisluhni mi dosegla že na svojem prvem nastopu na Evroviziji leta 1995 v irskem Dublinu. Z balado avtorjev glasbe Primoža Peterce in Saše Fajona, besedilo je napisal Peterca, je Švajger veljala celo za glavno favoritinjo za zmago, na koncu pa je zasedla končno sedmo mesto. Aranžma je bil delo velikana slovenske glasbe Jožeta Privška in Fajona, orkestru pa je takrat v živo dirigiral maestro Privšek.

1. Nuša Derenda – Energy (2001): sedmo mesto

Z energično pesmijo, kar nakazuje že njen naslov, se je evrovizijskemu občinstvu s skladbo Energy in v znamenitem rumenem kostimu predstavila Nuša Derenda, ki je Slovenijo leta 2001 zastopala na Evroviziji v danskem Kobenhavnu.

Derenda je na Evroviziji nastopila v znamenitem rumenem kostimu. Foto: Guliverimage

Udarno skladbo, ki je poleg pesmi Prisluhni mi, dosegla najvišjo slovensko uvrstitev na Evroviziji s sedmim mestom, sta napisala avtor glasbe Matjaž Vlašič in besedilopiska Lucienne Lonchina. Skladbo je aranžiral Boštjan Grabnar, pesem pa je Derenda sprva na Emi zapela s slovenskim besedilom Urše Vlašič in naslovom Ne ni res, na Evroviziji pa jo je predstavila v angleškem jeziku.

Slovenija je na Evroviziji prvič kot samostojna država nastopila leta 1993, zaradi slabih rezultatov v predhodnih letih pa je morala sodelovanje izpustiti v letih 1994 in 2000. Leta 2004 so bili na Evroviziji uvedeni tudi polfinalni večeri, Sloveniji pa se je do danes v finalni večer uspelo prebiti osemkrat: Alenka Gotar (Cvet z juga) leta 2007, Maja Keuc (No One) leta 2011, Tinkara Kovač (Round and Round) leta 2014, Maraaya (Here for You) leta 2015, Lea Sirk (Hvala, ne!) leta 2018, Zala Kralj in Gašper Šantl (Sebi) leta 2019, Joker Out (Carpe Diem) leta 2023 in Raiven (Veronika) leta 2024. Leta 2020 je bil festival zaradi covida-19 odpovedan, a je leta 2021 Slovenijo zastopala ista izvajalka Ana Soklič, ki pa je namesto prvotne pesmi Voda (2020), v angleščini zapela skladbo Amen.

Predstavitve vseh letošnjih sodelujočih na Emi 2025: