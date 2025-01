O čem govori vaša pesem, s katero se predstavljate na Emi?

Menda ne smem veliko izdati, ampak pesem načeloma govori o pajku, ki je sicer metafora za bolečino, ki si jo radi prizadajamo in za težave, ki si jih ustvarjamo. Te pa je treba hitro reševati, saj se drugače hitro zapletemo kot pajek, ki svoj plen zaprede v mrežo.

Torej je naslov v povezavi s pajkovimi nitmi in ne s stavčnim členom?

Tako je. Pesem govori o pajkovih nitih.

Kdo je Eva Pavli?



Za Evo Pavli bi lahko rekli, da je celostna umetnica, saj je končala kar dve akademiji: smer klasično solo petje na Akademiji za glasbo in likovno smer slikarstvo. Prvič se je širši publiki predstavila z avtorsko skladbo, ki je nastala za Evropsko prvenstvo v odbojki 2019, s katero je nastopila tudi v veliki dvorani Bercy v Parizu.



Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

Čemu ste pri svoji skladbi namenili več pozornosti: glasbi, besedilu, aranžmaju ali odrski predstavitvi?

Pravzaprav imam ob sebi štiri plesalce, tako da bo po mojem zelo lepo. Seveda pa bo tudi poudarek na temi in bom te zadeve tudi karikirala, a ne bom preveč povedala. Seveda pa je moja skladba zelo pevska, tako da se bom predvsem trudila dobro zapeti.

Kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se vam je najbolj vtisnil v spomin?

Zelo mi je bila všeč mogoče malce nekonvecionalna Tanja Ribič, ki je zapela pesem Zbudi se. Zdela se mi je prijetna, sveža in drugačna, imela je zelo lepo pesem, tako melodijo kot besedilo. Poleg nje so mi bile všeč tudi Sestre, ki so bile tudi malo drugačne. To sta bila verjetno moja favorita.

Ali boste nastopili s pesmijo v vašem slogu ali gre za bolj "evrovizijski komad"?

Gre za precej evrovizijsko pesem, narejeno posebej za Emo.

Eva Pavli in eden od voditeljev Eme 2025 Gregor Strasbergar - Stras Foto: Bojan Puhek

Ali ste od RTV dobili dovolj podpore, potem ko ste se uvrstili med 12 nastopajočih?

Mislim, da se RTV trudi po svojih lastnih zmožnostih. Vemo, kakšno je stanje v Sloveniji, zato se mi ne zdi pošteno, da kogarkoli kritiziramo. Mislim, da si oni le želijo narediti dobro oddajo.

Za marsikoga sta nastop na Emi in morebitna uvrstitev na Evrovizijo uresničitev otroških sanj. Ali je tudi pri vas tako?

Mislim, da je zame to bolj logičen korak naprej v moji karieri. Moja pop kariera ni tako dolga in zato sem rekla, da bi se v vsakem primeru rada predstavila, da me sliši čim več ljudi.

Kaj bi za vas predstavljala morebitna neuvrstitev med prva dva? Bi bil to za vas neuspeh?

Ne, zagotovo ne. Že to, da so me izbrali izmed 114 drugimi izvajalci, mi je v veliko čast, zato moram pozitivno gledati tudi na to.

Kako bi komentirali druge nastopajoče na Emi? Kdo vam predstavlja največjo konkurenco?

Slovenci smo nagnjeni k temu, da čutimo konkurenco. Izhajam iz glasbene akademije, kjer je ta konkurenca zelo prisotna, kar mi sploh ni všeč. Zdi se mi, da je pop svet mogoče malo mehkejši glede tega, in ne želim si konkurence, zato poskušam na sotekmovalce gledati kot na nove prijatelje in nova poznanstva.

Eva Pavli v družbi sotekmovalke na Emi, pevke Astrid Foto: Bojan Puhek

Kaj imate vi oziroma vaša pesem, kar drugi nimajo?

Mislim, da ima faktor x. Posebnosti so moje višine, ki jih odpojem, in tudi neka misterioznost.

Kakšen finančni vložek sta za vas predstavljala produkcija pesmi in vse, kar spada zraven že pred Emo?

Mislim, da bo to strošek za vsakega izmed nas. Brez tega namreč ne moreš, če želiš, da je nekaj na odru videti dobro. Enostavno se je treba temu posvetiti, zato sem sama vključila štiri plesalce in rekla: "Whatever it takes."

